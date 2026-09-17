Αργούν οι πεζοδρομήσεις στο Ιστορικό Κέντρο - Θετική αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα η δημοτική αρχή...

Στις προθέσεις της δημοτικής αρχής βρίσκεται η προώθηση πεζοδρομήσεων και παρεμβάσεων ήπιας κυκλοφορίας στο Ιστορικό Κέντρο, ένα αίτημα που, όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας, διατυπώνεται εδώ και χρόνια από επαγγελματίες της περιοχής.

Από τη συζήτηση, πάντως, έγινε σαφές ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο και σύνθετο έργο, το οποίο απαιτεί την ολοκλήρωση μελετών, τις αναγκαίες διοικητικές και εγκριτικές διαδικασίες, αλλά και την εξασφάλιση σημαντικής χρηματοδότησης. Παρά έτσι τη θετική στάση που εξέφρασε η δημοτική αρχή, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεν παρουσιάστηκε.

Το θέμα έφερε στη συνεδρίαση η δημοτική σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χριστίνα Καντζιλιέρη, αναφερόμενη στην καθυστέρηση υλοποίησης μόνιμων πεζοδρομήσεων στο Ιστορικό Κέντρο και εστιάζοντας, στις οδούς Αιπύτου, Ηφαίστου, Ιθώμης και Αγίου Ιωάννου, καθώς και στην πλατεία Όθωνος.

Όπως υποστήριξε, η πεζοδρόμηση των συγκεκριμένων σημείων αποτελεί διαχρονικό αίτημα σημαντικού μέρους των επαγγελματιών της περιοχής. Σύμφωνα με την ίδια, όπου έχουν εφαρμοστεί αντίστοιχες παρεμβάσεις, έχουν συμβάλει στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, δημιουργώντας παράλληλα ευνοϊκότερες συνθήκες για την επισκεψιμότητα, την εμπορική δραστηριότητα και την εστίαση.

Η κα. Καντζιλιέρη έθεσε παράλληλα το ζήτημα της άναρχης στάθμευσης στο Ιστορικό Κέντρο και της ανάγκης για ένα συνολικό σχέδιο ήπιας κυκλοφορίας. Επισήμανε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόβλεψη για τη στάθμευση των οχημάτων κατοίκων και επαγγελματιών, ώστε η αλλαγή του κυκλοφοριακού μοντέλου να μην δημιουργήσει νέα προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής.

Ως ένα πρώτο βήμα πρότεινε ακόμη την εφαρμογή δοκιμαστικών πεζοδρομήσεων για συγκεκριμένες ημέρες, προκειμένου να αξιολογηθούν στην πράξη τα αποτελέσματα του μέτρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απουσία, μέχρι σήμερα, ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της συνολικής παρέμβασης.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης επιβεβαίωσε ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα από επαγγελματίες, κυρίως προς την κατεύθυνση της πεζοδρόμησης, συμφωνώντας ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία χρειάζεται παρεμβάσεις.

Όπως ενημέρωσε, από τις υπηρεσίες του Δήμου έχει ήδη πραγματοποιηθεί τοπογραφική αποτύπωση σε αρκετά μεγάλο τμήμα του Ιστορικού Κέντρου, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο ως προς τα υψόμετρα και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών.

Παράλληλα, εξήγησε ότι με βάση το ισχύον σχέδιο πόλης ορισμένες οδοί του Ιστορικού Κέντρου προβλέπονται ως πεζόδρομοι, ενώ άλλες μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο ενός μοντέλου οδών ήπιας κυκλοφορίας.

Ο κ. Κουτραφούρης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν σε ορισμένα σημεία πιο άμεσα μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης, υπενθυμίζοντας ότι και στο παρελθόν είχαν εφαρμοστεί πιλοτικές βραδινές πεζοδρομήσεις, κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Στον συνολικό σχεδιασμό, όπως ανέφερε, θα συνυπολογιστούν τόσο το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας όσο και η κυκλοφοριακή μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να προχωρήσει η ωρίμανση των μελετών για μια συνολική ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου, η οποία θα περιλαμβάνει πεζοδρομήσεις και οδούς ήπιας κυκλοφορίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής.

Το ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί μια ώριμη τεχνικά πρόταση, με τις απαραίτητες μελέτες, ώστε στη συνέχεια ο Δήμος να μπορεί να διεκδικήσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και αυτό γιατί η παρέμβαση δεν περιορίζεται σε έναν ή δύο δρόμους, αλλά αφορά μια εκτεταμένη περιοχή και, κατά συνέπεια, ένα έργο σημαντικού οικονομικού μεγέθους.

Ο Βασίλης Κουτραφούρης συνέδεσε τον σχεδιασμό αυτό και με τις αναπλάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Καλαμάτας, καθώς και με το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αναγνωσταρά. Όπως ανέφερε, αντίστοιχη φιλοσοφία μπορεί να εφαρμοστεί και στο Ιστορικό Κέντρο, υπογραμμίζοντας ότι η δημοτική αρχή προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις όταν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόθεση ωρίμανσης μελέτης για την περιοχή από την πλατεία 23ης Μαρτίου προς την Υπαπαντή, στο ύψος των αρχαιοτήτων, σημειώνοντας ότι η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει θετικά μια τέτοια προοπτική.

Κατά τον ίδιο, οι αναπλάσεις που έχουν ήδη γίνει αλλά και όσες σχεδιάζονται αποτελούν τμήματα ενός ευρύτερου «παζλ», με τελικό στόχο να αποκτήσει η Καλαμάτα μεγαλύτερη λειτουργική και αισθητική συνοχή και ποιοτικότερο δημόσιο χώρο για κατοίκους και επισκέπτες.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, επιβεβαιώνοντας ότι στόχος είναι να προχωρήσει η πεζοδρόμηση και συνολικά η ανάπλαση της περιοχής.

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, σημείωσε πως έχει συζητηθεί μια ευρύτερη παρέμβαση, η οποία δεν θα περιορίζεται απλώς στην αλλαγή της κυκλοφοριακής λειτουργίας των δρόμων, αλλά θα περιλαμβάνει και αντικατάσταση της ασφάλτου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες εργασίες, ώστε να αναβαθμιστεί συνολικά η εικόνα του Ιστορικού Κέντρου.

Όπως ανέφερε, προετοιμάζονται οι σχετικές μελέτες και, παράλληλα, θα αναζητηθούν οι απαραίτητες πηγές χρηματοδότησης.