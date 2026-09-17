Νωρίτερα φέτος οι πτήσεις της Jet2 από Μπέρμινχαμ επεκτείνοντας το πρόγραμμα της για την Καλαμάτα

Τρεις εβδομάδες νωρίτερα θα ξεκινήσουν το 2027 οι πτήσεις της Jet2 στη γραμμή Μπέρμιγχαμ–Καλαμάτα, ενισχύοντας την προσπάθεια για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη Μεσσηνία.

Η βρετανική εταιρεία προγραμματίζει την έναρξη των πτήσεων στις 4 Απριλίου 2027, επεκτείνοντας το πρόγραμμά της προς την Καλαμάτα κατά τρεις εβδομάδες σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Η εξέλιξη για την Καλαμάτα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς η Jet2 έχει ήδη διευρύνει σημαντικά την παρουσία της στο αεροδρόμιο. Στο πρόγραμμα του 2027 η εταιρεία διαθέτει συνδέσεις της Καλαμάτας με Μπέρμιγχαμ, Μπρίστολ, Εδιμβούργο, Μάντσεστερ, Λονδίνο Γκάτγουικ και Λονδίνο Στάνστεντ.

Η Καλαμάτα περιλαμβάνεται στους τέσσερις ελληνικούς προορισμούς στους οποίους η Jet2 προσθέτει χωρητικότητα για το 2027, μαζί με την Κρήτη, την Κεφαλονιά και τη Χαλκιδική.

Συνολικά, η Jet2 προσθέτει χιλιάδες θέσεις σε 22 δρομολόγια από εννέα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, ανταποκρινόμενη, όπως αναφέρει, στην αυξημένη ζήτηση για ταξίδια στην αρχή και στο τέλος της θερινής περιόδου.

Στην περίπτωση της Καλαμάτας, η επέκταση αφορά το διάστημα από τις 4 έως τις 25 Απριλίου στη σύνδεση με το Μπέρμιγχαμ. Η εξέλιξη προσθέτει διεθνή αεροπορική κίνηση σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική δραστηριότητα στη Μεσσηνία παραμένει περιορισμένη.

Αντίστοιχα, η Jet2 επεκτείνει τον Απρίλιο το πρόγραμμά της προς Ηράκλειο και Χανιά, ενώ πρόσθετες πτήσεις προγραμματίζονται προς Κεφαλονιά και Χαλκιδική στο τέλος της σεζόν.

Αυτό βάζει την Καλαμάτα και τις τρεις επιπλέον εβδομάδες στην πρώτη πρόταση, που είναι και η ουσία της είδησης.