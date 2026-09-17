Οι ανάγκες αυξάνονται αλλά οι χώροι είναι ανεπαρκείς - Συζήτηση για τα Ειδικά Σχολεία στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Οι αυξανόμενες ανάγκες των ειδικών σχολείων της Καλαμάτας και η δυνατότητα των υφιστάμενων υποδομών να ανταποκριθούν στον συνεχώς μεγαλύτερο αριθμό μαθητών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Βασίλης Κανάκης, θέτοντας ζητήματα που αφορούν το Ειδικό Νηπιαγωγείο, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο αλλά και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Καλαμάτας.

Ο κ. Κανάκης επεσήμανε ότι οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά, την ώρα που οι σημερινές εγκαταστάσεις δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Όπως τόνισε, τα παιδιά που φοιτούν στις συγκεκριμένες δομές χρειάζονται χώρους σχεδιασμένους με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ζητώντας από τη δημοτική αρχή έναν συγκεκριμένο και υλοποιήσιμο σχεδιασμό.

Αρχικά αναφέρθηκε στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμάτας και στην ανεπάρκεια των διαθέσιμων χώρων, θέτοντας σειρά ερωτημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το οποίο συστεγάζεται με το Νηπιαγωγείο, υπενθυμίζοντας ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την ανέγερση του νέου κτιρίου έχει αποβεί δύο φορές άγονη. Ο ίδιος εξέφρασε προβληματισμό για την απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος σχετικά με την πορεία του έργου.

Για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., που στεγάζεται στο πρώην Πολυκλαδικό, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο το συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι η σημερινή λύση δεν μπορεί να θεωρείται η ενδεδειγμένη σε μόνιμη βάση.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος αναφέρθηκε στις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Όπως σημείωσε, έχουν γίνει χρωματισμοί και επισκευές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου, ανακατασκευή των χώρων υγιεινής και της αυλής, καθώς και δημιουργία παιδικής χαράς.

Παράλληλα, συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και οικοδομικές εργασίες, ενώ παρεμβάσεις έχουν γίνει και μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σε ό,τι αφορά το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., ο κ. Μαστραγγελόπουλος ανέφερε ότι έχουν ήδη κατασκευαστεί τρεις νέες αίθουσες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ακόμη δύο. Πρόσθεσε ότι έχουν προγραμματιστεί επιπλέον εργασίες από τα συνεργεία αυτεπιστασίας, ως συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Στο ιστορικό της προσπάθειας ανέγερσης του νέου κτιρίου για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης.

Όπως εξήγησε, έχουν προκύψει δυσκολίες στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς οι δημοπρασίες απέβησαν άγονες, γεγονός που έχει καθυστερήσει τη συμβασιοποίηση και την έναρξη του έργου.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι ενέργειες που αναλογούσαν στον Δήμο έχουν ολοκληρωθεί και ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη. Εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία ότι οι δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί στον διαγωνισμό θα ξεπεραστούν σύντομα από την Περιφέρεια, ώστε να μπορέσει το έργο να προχωρήσει.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου αναφέρθηκε ειδικότερα στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., επισημαίνοντας ότι στις προθέσεις της δημοτικής αρχής είναι το σχολείο να αποκτήσει στο μέλλον νέα, αυτόνομη δομή.

Μέχρι τότε, όπως ανέφερε, δίνεται έμφαση στις ανάγκες του υφιστάμενου χώρου και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τις Κτιριακές Υποδομές για την αναβάθμιση του συγκροτήματος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πριν από οποιοδήποτε επόμενο ουσιαστικό βήμα, πέραν του μελετητικού σκέλους, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση, προσθέτοντας ότι ο Δήμος εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Στις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί στον διαγωνισμό για το νέο Ειδικό Δημοτικό αναφέρθηκε και ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο ίδιος απέδωσε το πρόβλημα στα παλαιότερα τιμολόγια πάνω στα οποία έχει στηριχθεί το έργο, σε συνδυασμό με τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας της κατασκευής. Όπως ανέφερε, ενδιαφερόμενοι επισημαίνουν ότι οι προβλεπόμενες τιμές είναι χαμηλές και θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλόπουλο, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου εκτιμά ότι, με την απαραίτητη πίεση και μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, μπορεί τελικά να βρεθεί ανάδοχος ώστε το έργο να ξεκινήσει.

Ακόμα στάθηκε στη συμβολή της Περιφέρειας προκειμένου να ενταχθούν τα ειδικά σχολεία στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τελικά θα υπάρξει λύση, δεδομένου ότι οι πόροι για το έργο του Ειδικού Δημοτικού έχουν εξασφαλιστεί.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.

Διαφορετική είναι η εικόνα για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς, όπως ξεκαθάρισε ο δήμαρχος Καλαμάτας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση ούτε σχετική πρόσκληση.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι το σχολείο δεν μπορεί να παραμείνει για πάντα στις σημερινές εγκαταστάσεις και ανέφερε ότι ο Δήμος πιέζει ώστε να ενταχθεί στην τρίτη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», προκειμένου να γίνουν πρόσθετες βελτιώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί στήριξη από τις Κτιριακές Υποδομές.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη εντοπιστεί οικόπεδο στο οποίο θα μπορούσε μελλοντικά να ανεγερθεί το νέο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και ότι υπάρχει γεωλογική μελέτη για τον χώρο.

Στις προθέσεις του Δήμου, όπως είπε, είναι να εκπονηθεί από την αρχή ολοκληρωμένη μελέτη, στα πρότυπα εκείνης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, ώστε στη συνέχεια να αναζητηθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την κατασκευή της νέας σχολικής μονάδας.

Σε ό,τι αφορά το Ειδικό Νηπιαγωγείο, ο δήμαρχος Καλαμάτας υπενθύμισε ότι είχε εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας νέου κτιρίου στον υφιστάμενο χώρο. Η λύση αυτή, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει, καθώς δεν μπορούσε να εκδοθεί η απαιτούμενη πολεοδομική άδεια.

Ως εκ τούτου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προμήθειας λυόμενης ή αντίστοιχης κατασκευής, η οποία θα μπορούσε να δώσει προσωρινή λύση στο πρόβλημα της έλλειψης χώρων.