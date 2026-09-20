Ο Γιώργος Κόκκινος του "Νηλέα" στην "Ε": "Καλή χρονιά για το λάδι στην Τριφυλία"

Μια πολύ καλή ελαιοπαραγωγική χρονιά αναμένεται φέτος για τη περιοχή της Τριφυλίας, ωστόσο αυτό που προβληματίζει τους παραγωγούς είναι το ζήτημα των τιμών.

Αφού οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτές θα κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια λόγω της αύξησης της παραγωγής και στις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες και ειδικά στην Ισπανία.

Η αρχή της ελαιοσυγκομιδής στη περιοχή της Τριφυλίας αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου με την ποικιλία της μαυροελιάς που είναι η πιο πρώιμη ποικιλία της περιοχής. Η καλή παραγωγική χρονιά αποδίδεται στις πολλές και καλές βροχές του περσινού χειμώνα, καθώς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη καρποφορία των δέντρων.

Η χρονιά μέχρι τώρα έχει εξελιχθεί χωρίς προβλήματα από άποψη προσβολών από τον δάκο, όμως όπως επισημαίνεται χρειάζεται επιφυλακή από τους παραγωγούς για τυχόν προσβολές από το γλοιοσπόριο αλλά και την αλτενάρια.

Ενώ ένα άλλο στοιχείο που προβληματίζει τους παραγωγούς είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού, αφού λόγω αυξημένης παραγωγής θα χρειαστούν περισσότερα εργατικά χέρια, αλλά και το υψηλό κόστος καλλιέργειας.

Για το πώς είναι η κατάσταση μέχρι τώρα στην ελαιοκαλλιέργεια, αλλά και για το ξεκίνημα της συγκομιδής που αναμένεται σε λίγες ημέρες μίλησε στην «Ε» ο πρόεδρος του Νηλέα Γιώργος Κόκκινος.

Σχετικά με τη παραγωγή που αναμένεται φέτος σημείωσε: «Σαν χρονιά έχουμε μια καλή παραγωγή, σε επίπεδο φορτίου των δέντρων. Προβλήματα ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί, ο δάκος είναι σε έλεγχο, το γλοιοσπόριο είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο μαζί με την αλτενάρια, καθώς κάποια δείγματα που στείλαμε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έδειξαν αλτενάρια, εκεί οφείλονται οι ξηράνσεις κλαδιών, ειδικά βορειοανατολικά της Χώρας είναι πολύ έντονο το πρόβλημα. Οπότε ο φόβος είναι αν έχουμε πολλές υγρασίες και υψηλές θερμοκρασίες – που θα τις έχουμε- με τα μολύσματα που έχουν εξαπλωθεί σημαίνει ότι θα έχουμε πολλά προβλήματα και σοβαρά, συνδυαστικά από αλτενάρια και γλοιοσπόριο.

Είμαστε σε επιφυλακή, θέλει πολύ προσοχή από τη πλευρά των παραγωγών. Το πρόβλημα θα εκδηλωθεί κοντά στην ωρίμανση, δηλαδή οι κορωνέικες θα το αντιμετωπίσουν από τέλος Οκτωβρίου και μετά».

ΟΙ τιμές εξαρτώνται από την παγκόσμια παραγωγής επισήμανε ο Γ. Κόκκινος: « Η χρονιά λόγω των πολλών βροχών το περσινό χειμώνα είναι όψιμη κατά 10-15 μέρες. Παραμένουν τα γνωστά προβλήματα με τους εργάτες (έλλειψη) κόστος παραγωγής και φυσικά δεν αναμένονται καλές τιμές φέτος, αυτό είναι μια πραγματικότητα, που φαίνεται ότι θα επαληθευτεί που δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις , δηλαδή να μην υπάρχει το λάδι που αναμένεται στην Ισπανία και να έχουμε καλύτερες τιμές. Αυτή τη στιγμή πάντως τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα.

Οι τιμές θα εξαρτηθούν από την παγκόσμια παραγωγή, η ελιά παράγεται σε πολλά μέρη του πλανήτη , οπότε αυτό με κάποια προβλήματα όπως η μείωση της κατανάλωσης μπορεί να μας φέρει από προβλήματα δύσκολα ως πολύ δύσκολα. Εγώ έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να συμβεί να μπλοκάρει και η αγορά, αν έχουμε πολύ μεγάλη προσφορά ελαιολάδου». Και συνέχισε:

«Η παραγωγή αναμένεται να αγγίξει τα επίπεδα του 2022, που ήταν καλή χρονιά. Φέτος είναι μια χρονιά καλή σε παραγωγή, είναι στα επίπεδα του 2022, καθώς οι χρονιές μετά δεν ήταν καλές. Φαίνεται ότι το 2026 θα είναι μια καλή χρονιά, αλλά πάντα με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ακόμη η παραγωγή δεν έχει συγκομιστεί και έχουμε τα προβλήματα, δάκου, γλοιοσπορίου, έλλειψη εργατών που σημαίνει ότι μεγάλος όγκος παραγωγής δεν μπορεί να συγκομιστεί γρήγορα. Αν έχουμε πολλές βροχές και μείνουν οι ελιές πίσω φοβάμαι ότι μπορεί κάποια χωράφια να μη συγκομιστούν».

Οψιμότερα κατά 10 μέρες περίπου θα ξεκινήσει το μάζεμα της μαυροελιάς και ο Γ. Κόκκινος κατέληξε: «Στη περιοχή μας ξεκινάμε με την μαυροελιά που φέτος αναμένεται να ξεκινήσει τέλος του μηνός με αρχές Οκτωβρίου, έχει πάει πιο πίσω λίγο, καθώς ξεκινάγαμε περίπου στις 25 Σεπτεμβρίου. Έχει πάει ένα δεκαήμερο αργότερα καθώς έχουμε όψιμη χρονιά. Φέτος δεν είχαμε προβλήματα από ξηρασία γιατί ήταν πάρα πολύ καλές οι βροχές, και αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι οι χειμερινές βροχές είναι αυτές που καθορίζουνε και τη παραγωγή.

Αν και η βροχή των τελευταίων ημερών δεν ήταν αυτή που περιμέναμε, σίγουρα βοήθησε αλλά περιμέναμε κάτι καλύτερο, να ήταν περισσότερα τα χιλιοστά».