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Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2026 20:40

Συχνότερη αποκομιδή και περισσότεροι κάδοι

Γράφτηκε από τον

Συχνότερη αποκομιδή και περισσότεροι κάδοι

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Συχνότερη αποκομιδή και αν χρειαστεί και ενίσχυση με ακόμα περισσότερους κάδους ζητούν περίοικοι της οδού Νικηφόρου Βρεττάκου, κάθετης στην οδό Αθηνών.

Όπως τονίζουν λόγω των επαγγελματικών αναγκών της περιοχής οι κάδοι γεμίζουν πολύ γρήγορα μετά την αποκομιδή των απορριμμάτων με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρακτικό και αισθητικό πρόβλημα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.
Δ.Πλ.

 

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