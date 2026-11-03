Οι κάλπες του Κογκρέσου δεν αρκούν για να ανακόψουν τον Τραμπισμό

Τρίτη 3 Νοεμβρίου και για κάποιους πολιτικούς αναλυτές Μ. Τρίτη, οι Αμερικανοί ψηφίζουν για την ανανέωση του Κογκρέσου, σε μια εκλογική αναμέτρηση με ιδιαίτερη πολιτική και γεωστρατηγική σημασία.

Εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με ισχυρότερους θεσμικούς περιορισμούς. Θα δυσκολευτεί να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα, ενώ θα ενισχυθούν οι δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησής του.

Ωστόσο, ας μην έχουμε αυταπάτες. Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν συνεπάγεται αυτομάτως και πολιτική ήττα του Τραμπισμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, στην εμπορική πολιτική και στη διαχείριση διεθνών κρίσεων. Μπορεί, επομένως, να συνεχίσει να προκαλεί αναταράξεις, ακόμη και με ένα εχθρικό προς αυτόν Κογκρέσο.

Το βαθύτερο πρόβλημα, όμως, βρίσκεται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κίνημα MAGA δεν αποτελεί απλώς έναν πολιτικό μηχανισμό υποστήριξης του Τραμπ. Εκφράζει μια βαθιά κοινωνική και πολιτική πόλωση, που διαβρώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και μετατρέπει τον πολιτικό αντίπαλο σε εχθρό.

Και το ερώτημα είναι πλέον αμείλικτο: θα λειτουργήσουν οι εκλογές ως δημοκρατική βαλβίδα εκτόνωσης ή θα βαθύνουν ακόμη περισσότερο τον διχασμό;

Γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μόνο μια απρόβλεπτη αμερικανική εξωτερική πολιτική. Είναι μια υπερδύναμη που, ενώ καλείται να διαχειριστεί πολέμους και διεθνείς κρίσεις, εμφανίζεται ολοένα περισσότερο διχασμένη στο εσωτερικό της. Και όταν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη κυβερνάται υπό συνθήκες βαθιάς εσωτερικής πόλωσης, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην Αμερική. Αφορούν ολόκληρο τον κόσμο.

Κοντολογίς, η εσωτερική πόλωση των ΗΠΑ δεν είναι αποκλειστικά αμερικανικό πρόβλημα, είναι παράγοντας διεθνούς αστάθειας, με δυνητικές συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.

Εκεί βρίσκεται και η ουσία της γεωπολιτικής ανάγνωσης: άλλο η εκλογική ήττα του Τραμπ, άλλο η αναχαίτιση του Τραμπισμού.