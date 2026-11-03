Καλαμάτα: Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού στην Αρτέμιδος

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε σήμερα Τρίτη λίγο πριν τις 8.30 το βράδυ στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας νεαρός οδηγός ντελιβερι παρέσυρε με τη μηχανή του έναν 67χρονο που προσπάθησε να διασχίσει πεζός την οδό Αρτέμιδος, κοντά στο ύψος του σχολείου Μπενάκη.

Ο 67χρονος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ένα θλαστικό τραύμα, με την κατάσταση του να μην εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας Καλαμάτας που κατέγραψαν το περιστατικό

Κ.Ηλ.