«Δυσκολίες ενόψει της ελαιοκομικής σεζόν»: Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων Ν. Σινάνης στην «Ε»

Με αρκετές δυσκολίες μπροστά τους οι ελαιοπαραγωγοί ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη νέα ελαιοκομική σεζόν. Η αβεβαιότητα και η ανησυχία για τη τιμή του ελαιολάδου που βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, κάτω από το κόστος καλλιέργειας, οι καθυστερήσεις στην υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ με επακόλουθο την έντονη ανησυχία για καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων, αλλά και τα προβλήματα στις υποδομές, προβληματίζουν έντονα των αγροτικό κόσμο.

Όλα αυτά συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων και ο πρόεδρος του Νίκος Σινάνης μίλησε για αυτά στην «Ε».

Για τη περιοχή της Τριφυλίας και ειδικά των Γαργαλιάνων η ελαιοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μονοκαλλιέργεια για αρκετές αγροτικές οικογένειες και έτσι η εξέλιξη της, επηρεάζει άμεσα το εισόδημα τους και την τοπική οικονομία. Στον αγροτικό κόσμο κυριαρχεί ο προβληματισμός για τη νέα ελαιοκομική περίοδο, βλέποντας την διαρκή άνοδο στο κόστος καλλιέργειας και τις τιμές καθηλωμένες και όλα αυτά πλαισιωμένα και με άλλα προβλήματα.

Για το ζήτημα των δηλώσεων ΟΣΔΕ και τις επιδοτήσεις ο κ. Σινάνης τόνισε: «Στη Γενική μας Συνέλευση τέθηκαν τα προβλήματα του ΟΣΔΕ με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της ΜΕΣΥΝΕΛ, δυστυχώς δεν βγάλαμε άκρη, υπάρχει μια πλήρης αβεβαιότητα, δεν ξέρουμε τελικά αν θα δοθούν οι επιδοτήσεις, τι θα δοθεί και πως θα δοθούν. Η κατάσταση είναι συγκεχυμένη από ότι έχουμε πληροφορηθεί και από την Ένωση και από τη ΜΕΣΥΝΕΛ, ακόμη και οι ίδιοι δεν ξέρουν πώς να προχωρήσουν, τους έχουν δώσει τεράστιες ευθύνες και δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν.

Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ορισμένα «παραθυράκια» όπως με τα δασικά, όπως με τις ενστάσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται, αν αυτά θα πεταχτούν από το σύστημα. Επίσης υπάρχει και μια παράγραφος που λέει να υπογράψουμε ότι όσοι χρωστάνε μέσω ΑΑΔΕ να κατασχεθούν, δηλαδή να πάψει το ακατάσχετο. Με επίσημη ανακοίνωση η ΑΑΔΕ δεσμεύτηκε, από ότι πληροφορούμαστε, ότι δεν θα καταργηθεί το ακατάσχετο αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνουν οι τράπεζες.

Υπάρχει έντονη ανησυχία ενόψει έναρξης και της ελαιοσυγκομιδής, είμαστε σε πλήρη αβεβαιότητα και η ανησυχία είναι μεγάλη».

Σε ότι αφορά τις τιμές του ελαιολάδου παρατήρησε ότι βρίσκονται κάτω από το κόστος καλλιέργειας, τονίζοντας: «Για τις τιμές επίσης υπάρχει έντονη ανησυχία, ακόμη και οι ίδιοι οι έμποροι και οι ελαιοτριβείς έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, μιλάνε για αδιάθετο λάδι,περυσινόελαιολάδο και δεν ξέρουμε τι συνέπειες θα έχει αυτό για το φετινό ελαιόλαδο. Αυτή τη στιγμή οι τιμές κυμαίνονται με δυσκολία από 3,30 – 3,50 ευρώ το κιλό και αυτό για 3 έως 5 δέκατα σε οξύτητα. Όπως είναι λογικό αυτό δημιουργεί έντονη ανησυχία στον κόσμο, το θέμα είναι πως θα ξεκινήσουμε. Οι περισσότεροι παραγωγοί είναι απογοητευμένοι, υποθέτω ότι αν συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα και η κατάσταση πολλές ελιές θα μείνουν αράβδιστες. Αυτές οι τιμές είναι κάτω από το κόστος καλλιέργειας, με τις αυξημένες τιμές στα λιπάσματα, με το πετρέλαιο που έχει φτάσει στα 2,20, όλα αυτά έχουν εκτινάξει το κόστος καλλιέργειας».

Επίσης αναφέρθηκε στην κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να περάσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά την αγροτική οδοποιία στη περιοχή μας είναι σε κακό χάλι, για αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια έντονη παράσταση διαμαρτυρίας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας να θέσουμε τα προβλήματα μας.

Παρόλο που μας είχαν πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν είχαμε πάει, ότι υπάρχει γκρέιντερ μόνιμα στους Γαργαλιάνους, αυτό εδώ και ένα μήνα αγνοείται. Όπου έχει περάσει, γιατί όντως από κάποιες περιοχές πέρασε, τα προβλήματα είναι χειρότερα. Υπάρχει δυσκολία πρόσβασης στους δρόμους, ούτε και τα τρακτέρ σε ορισμένα σημεία δεν μπορούν να περάσουν να βγάλουν τον ελαιόκαρπο».

Κλείνοντας σημείωσε: «Η κατάσταση για τον αγροτικό τομέα είναι δυσβάσταχτη και πολύ δύσκολη. Ξεκινάμε με πολλές δυσκολίες, δεν ξέρουμε πως θα ξεκινήσουμε το ράβδο. Οι επιδοτήσεις όπως είπα δεν ξέρουμε πως και αν θα δοθούν, ήταν ένα βοήθημα για να μπορέσει να ξεκινήσει ο κόσμος».