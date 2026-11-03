Μόνο 4,1% των αγροτών πήρε την προκαταβολή - Λόγω του προβλήματος καθυστέρησης στην υποβολή αιτήσεων

Μόλις το 4,1% των αγροτών που έλαβαν βασική ενίσχυση πέρσι πληρώθηκε προκαταβολή το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, αναδεικνύοντας το σοβαρό πρόβλημα καθυστέρησης στην υποβολή των φετινών αιτήσεων μέσω της νέας εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, προκαταβολή βασικής ενίσχυσης έλαβαν 19.819 παραγωγοί, έναντι 482.853 δικαιούχων που είχαν περιληφθεί στην πληρωμή του Δεκεμβρίου 2025. Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι καταβλήθηκαν συνολικά 7,8 εκατ. ευρώ, ενώ η επόμενη πληρωμή προγραμματίζεται έως τις 30 Νοεμβρίου.

Η πρώτη καταβολή αφορά αποκλειστικά παραγωγούς που είχαν υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον περσινό αριθμό δικαιούχων αποτυπώνει την περιορισμένη έκταση της πρώτης πληρωμής, ενώ η ΑΑΔΕ έχει παρατείνει έως τις 10 Νοεμβρίου τη δυνατότητα υποβολής και διόρθωσης αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, έως τις 25 Σεπτεμβρίου είχαν υποβληθεί συνολικά 37.530 αιτήσεις ΕΑΕ 2026. Από αυτές, οι 27.320 περιλάμβαναν δηλώσεις εκτάσεων για τη βασική εισοδηματική στήριξη, συνολικής επιφάνειας 680.306 στρεμμάτων και αξίας 16,26 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιπες 10.210 αιτήσεις δεν περιλάμβαναν δήλωση βασικής ενίσχυσης, καθώς είτε δεν είχαν δηλωθεί αγροτεμάχια είτε δεν υπήρχαν δικαιώματα ενίσχυσης είτε είχε υποβληθεί αίτημα κατανομής βοσκοτόπων.

Μετά τους διοικητικούς ελέγχους προσδιορίστηκε επιλέξιμη έκταση 549.827 στρεμμάτων για 24.736 παραγωγούς, πριν από την εφαρμογή των προβλεπόμενων μειώσεων και κυρώσεων.

Από αυτούς, 4.883 παραγωγοί έμειναν εκτός της συγκεκριμένης πληρωμής. Ειδικότερα, για 3.060 παραγωγούς δεν προέκυψε ποσό ενίσχυσης μετά τις μειώσεις και τις κυρώσεις, σε 400 περιπτώσεις η πληρωμή δεσμεύτηκε λόγω εκκρεμοτήτων, κυρίως στα δικαιώματα ενίσχυσης, ενώ για 1.423 παραγωγούς το ποσό ήταν μικρότερο από το κατώτατο όριο πληρωμής των 150 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι το όριο των 150 ευρώ αφορά το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται κάθε παραγωγός για το 2026.

Για τους υπόλοιπους 19.853 παραγωγούς η προκαταβολή υπολογίστηκε αρχικά σε 7.838.583,59 ευρώ. Μετά τους συμψηφισμούς οφειλών, το ποσό περιορίστηκε σε 7.806.768,22 ευρώ, το οποίο πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 19.819 δικαιούχων.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, έως τις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους παραγωγούς που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν ΕΑΕ από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, οι παραγωγοί που είχαν υποβάλει αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έλαβαν προκαταβολή επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ώστε να εξεταστεί η ένταξή τους στην επόμενη πληρωμή.

Για όσους έλαβαν μειωμένη προκαταβολή, οι διορθώσεις θα ληφθούν υπόψη στην πρώτη πληρωμή του Δεκεμβρίου. Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ενημερωτικά μηνύματα στους ενδιαφερομένους σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται.

Τέλος, για τους παραγωγούς που έχουν υποβάλει αίτημα κατανομής βοσκοτόπων, η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου, μετά τη διασταύρωση των στοιχείων της πλατφόρμας myAGRO με τα δεδομένα του Κτηματολογίου.

Η ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων και η πραγματοποίηση των επόμενων πληρωμών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Μεσσηνίας, καθώς η περίοδος συμπίπτει με την έναρξη της ελαιοσυγκομιδής και τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης των καλλιεργητικών εργασιών.

Θ.Λ.