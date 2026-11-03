ΔΟΕΠΕΛ: Στα περσινά επίπεδα η φετινή παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς

Στα επίπεδα της περσινής ελαιοκομικής περιόδου αναμένεται να κινηθεί η φετινή παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ).

Η εικόνα του καρπού χαρακτηρίζεται πολύ καλή, ενώ η αναμενόμενη παραγωγή εκτιμάται ότι θα επαρκέσει για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας κατανάλωσης και των εξαγωγών.

Οι εκτιμήσεις προέκυψαν από ευρεία τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων-μελών της ΔΟΕΠΕΛ από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας και από τους τρεις τομείς του κλάδου, την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕΠΕΛ, η συγκομιδή της ελιάς Καλαμών έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Δεκέμβριο. Ο καρπός που βρίσκεται στα δέντρα παρουσιάζει πολύ καλή ποιοτική εικόνα ως προς το μέγεθος και τον χρωματισμό, ενώ μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνονται προβλήματα από ασθένειες και προσβολές δάκου.

Η Οργάνωση εκτιμά ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η φετινή παραγωγή θα καλύψει τις ανάγκες της αγοράς, δημιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για την εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος και τη διάθεσή του στις διεθνείς αγορές.

Για τις υπόλοιπες επιτραπέζιες ποικιλίες, η ΔΟΕΠΕΛ επισημαίνει ότι η συγκομιδή της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής έχει ολοκληρωθεί. Η φετινή παραγωγή, σε συνδυασμό με τα υψηλά αποθέματα της προηγούμενης χρονιάς, εκτιμάται ότι επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας κατανάλωσης και των εξαγωγών.

Αντίθετα, αισθητά μειωμένη εμφανίζεται η παραγωγή πράσινου και μαύρου ελαιοκάρπου της ποικιλίας Αμφίσσης (Κονσερβολιά).

Τέλος, η ΔΟΕΠΕΛ υπογραμμίζει τη σημασία της συστηματικής επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων, προκειμένου να διαμορφώνονται αξιόπιστες εκτιμήσεις για την παραγωγή και τις προοπτικές της αγοράς. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.