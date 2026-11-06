Φιλιατρά: Τιμητική διάκριση για την παραγωγό ελαιολάδου Χριστίνα Στριμπάκου

Ανάμεσα σε 100 γυναίκες από όλο τον κόσμο που τιμήθηκαν από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για τη συμβολή τους στον αγροδιατροφικό τομέα βρέθηκε η παραγωγός ελαιολάδου Χριστίνα Στριμπάκου, από τα Φιλιατρά.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η βράβευση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 15 Οκτωβρίου. Η Μεσσήνια παραγωγός ανέδειξε τον καθοριστικό, αλλά συχνά παραγνωρισμένο ρόλο των γυναικών στην παραγωγή τροφίμων. «Οι γυναίκες κρατούν όρθια την τροφή μας. Η φωνή τους συχνά δεν ακούγεται, αλλά η συμβολή τους είναι τεράστια», τόνισε.

Η διαδρομή της προς την ελαιοπαραγωγή δεν ήταν προδιαγεγραμμένη. Σπούδασε ιταλικά και ιστορία της τέχνης και ασχολήθηκε με καλλιτεχνικά έργα, προτού επιστρέψει στις ρίζες της.

Το 2012 δημιουργήθηκε η LIA Olive Oil, όπου απέσπασε διεθνείς διακρίσεις, ενώ ακολούθησε το LIA Olive Oil Hub, ένας χώρος γευσιγνωσίας, εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσεων γύρω από το ελληνικό ελαιόλαδο και τη βιώσιμη καλλιέργεια.

Σήμερα, εκφράζει ανησυχία για την αύξηση του κόστους παραγωγής και την εγκατάλειψη της καλλιέργειας, επισημαίνοντας ότι διακυβεύονται η συνέχεια των αγροτικών κοινοτήτων και η γνώση γενεών.

Παράλληλα, διεκδικεί μεγαλύτερη αναγνώριση της ταυτότητας και της προέλευσης του ελληνικού ελαιολάδου, ώστε ο καταναλωτής να αναζητά συγκεκριμένες ποικιλίες, όπως η Κορωνέικη.