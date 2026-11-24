Η εγκατάσταση τους θα γίνει από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, του χριστουγεννιάτικου τρένου σε ράγες, στην πλατεία Φιλιατρών και του καρουζέλ στην πλατεία Γαργαλιάνων.
Όπως τονίστηκε στη σχετική εισήγηση η δράση είναι ψυχαγωγική και εναρμονίζεται με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Έχει εορταστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα για τους δημότες του Δήμου και κυρίως τα παιδιά.
Κ.Μπ.
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026 16:40
Τριφυλία: Δέντρο στα Φιλιατρά, καρουζέλ στους ΓαργαλιάνουςΓράφτηκε από τον Kώστας Μπούρας
Την εξειδίκευση και έγκριση δαπάνης 37.200 ευρώ για τη μίσθωση Χριστουγεννιάτικου τρένου και καρουζέλ, για τις πλατείες Φιλιατρών και Γαργαλιάνων ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.
Η εγκατάσταση τους θα γίνει από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, του χριστουγεννιάτικου τρένου σε ράγες, στην πλατεία Φιλιατρών και του καρουζέλ στην πλατεία Γαργαλιάνων.
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