Η εγκατάσταση τους θα γίνει από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, του χριστουγεννιάτικου τρένου σε ράγες, στην πλατεία Φιλιατρών και του καρουζέλ στην πλατεία Γαργαλιάνων.

Όπως τονίστηκε στη σχετική εισήγηση η δράση είναι ψυχαγωγική και εναρμονίζεται με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Έχει εορταστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα για τους δημότες του Δήμου και κυρίως τα παιδιά.

Κ.Μπ.