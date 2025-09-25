Δράση για ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Μια καινοτόμα δράση, με στόχο τις άμεσες συνέργειες, την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενισχύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα ξεκινά το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Φάος».

Στόχος είναι η δημιουργία γέφυρας ανάμεσα στους Μεσσήνιους επαγγελματίες και τους διεθνείς εμπειρογνώμονες που βρίσκονται στην περιοχή. Μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών workshops, επαγγελματίες από το εξωτερικό θα μοιράζονται γνώσεις, καλές πρακτικές και εμπειρίες με την τοπική κοινότητα. Οι θεματικές θα καλύπτουν καίριους τομείς όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ και τις εξαγωγές, την καινοτομία και τις βιώσιμες πρακτικές, τις διεθνείς τάσεις στον τουρισμό, τη γαστρονομία και την αγροδιατροφή, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθεί μια επιχείρηση στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Το πρώτο workshops θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο χώρο του «House by Phaos», με ελεύθερη είσοδο. Ομιλητής θα είναι ο Γάλλος προγραμματιστής λογισμικού Bastien Arnout, που μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε έργα για τη γαλλική κυβέρνηση, startups και ιδιωτικές εταιρείες, ενώ παράλληλα αναπτύσσει το δικό του προϊόν, το TinyFinch (https://tinyfinch.chat), μια μικρή και οικονομική πλατφόρμα livechat. Εργαζόμενος εξ αποστάσεως από την Καλαμάτα, ο Bastien ανυπομονεί να μοιραστεί με την τοπική κοινότητα τι πραγματικά χρειάζεται για να δημιουργήσει και να πουλήσει κανείς λογισμικό στο διαδίκτυο. Από εμπνευσμένους solopreneurs που παράγουν εκατομμύρια σε επαναλαμβανόμενα έσοδα, έως τις δύσκολες πραγματικότητες της ανάπτυξης ενός προϊόντος που οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Το workshop απευθύνεται τόσο σε προγραμματιστές όσο και σε μη τεχνικούς που θέλουν να κατανοήσουν πώς δημιουργείται λογισμικό, πώς να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό πιο προσιτό. Το workshop θα διεξαχθεί στα αγγλικά. “Με αυτή τη νέα πρωτοβουλία, η Μεσσηνία αποκτά έναν πιο δυναμικό ρόλο στον επιχειρηματικό χάρτη, συνδέοντας τις τοπικές επιχειρήσεις με διεθνείς εμπειρίες και σύγχρονη τεχνογνωσία. Δημιουργούνται έτσι νέες ευκαιρίες συνεργασίας, εξωστρέφειας και ανάπτυξης, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των μελών της τοπικής κοινότητας και συμβάλλουν στη συνολική πρόοδο της περιοχής”, καταλήγει το μήνυμα των διοργανωτών.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής πατήστε εδώ ή καλέστε στο τηλ. 2721094000.