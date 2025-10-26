Ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Υποχρεώσεις δημοσιότητας – Συμμόρφωση των επιχειρήσεων – Πρόστιμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)» διοργανώνει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεών του.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, λογιστές–φοροτεχνικούς, δικηγόρους και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας και τα πρόστιμα που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 46982 του άρθρου 50 του Νόμου 4919/2022, καθώς και για τα βήματα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Στόχος της εκδήλωσης είναι να προσφέρει σαφείς οδηγίες και πρακτικές πληροφορίες για την ορθή τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να αποφεύγονται παραλείψεις και διοικητικά πρόστιμα.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.