eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025 12:00

Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας

Premium Strom

Ο Δήμος Καλαμάτας και η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας σας προσκαλούν στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης 20:30, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η συναυλία εντάσσεται στο εορταστικό πρόγραμμα των Χριστουγέννων και υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, γιορτινή ατμόσφαιρα και αγαπημένες μουσικές στιγμές από το διεθνές και κινηματογραφικό ρεπερτόριο.

Μαέστρος: Ιωάννης Μανωλακάκης

 Πρόγραμμα Συναυλίας

  • A Christmas Festival – Leroy Anderson
  • Celtic Carol – Παραδοσιακό, Arr. Robert W. Smith
  • A Home Alone Christmas – John Williams, Arr. Paul Lavender
  • Secret Agent Sugar Plum – Arr. Scott Watson
  • Les Misérables – Selection – Arr. Johnnie Vinson
  • A Fireside Christmas – Robert W. Smith
  • A Jazzy Christmas – Arr. Johnnie Vinson

Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, με πολυετή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επιπέδου μουσικές εκδηλώσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις