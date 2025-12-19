Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας

Η συναυλία εντάσσεται στο εορταστικό πρόγραμμα των Χριστουγέννων και υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, γιορτινή ατμόσφαιρα και αγαπημένες μουσικές στιγμές από το διεθνές και κινηματογραφικό ρεπερτόριο.
Μαέστρος: Ιωάννης Μανωλακάκης
Πρόγραμμα Συναυλίας
- A Christmas Festival – Leroy Anderson
- Celtic Carol – Παραδοσιακό, Arr. Robert W. Smith
- A Home Alone Christmas – John Williams, Arr. Paul Lavender
- Secret Agent Sugar Plum – Arr. Scott Watson
- Les Misérables – Selection – Arr. Johnnie Vinson
- A Fireside Christmas – Robert W. Smith
- A Jazzy Christmas – Arr. Johnnie Vinson
Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, με πολυετή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επιπέδου μουσικές εκδηλώσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.