Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας και η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας σας προσκαλούν στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης 20:30, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η συναυλία εντάσσεται στο εορταστικό πρόγραμμα των Χριστουγέννων και υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, γιορτινή ατμόσφαιρα και αγαπημένες μουσικές στιγμές από το διεθνές και κινηματογραφικό ρεπερτόριο.

Μαέστρος: Ιωάννης Μανωλακάκης

Πρόγραμμα Συναυλίας

A Christmas Festival – Leroy Anderson

– Leroy Anderson Celtic Carol – Παραδοσιακό, Arr. Robert W. Smith

– Παραδοσιακό, Arr. Robert W. Smith A Home Alone Christmas – John Williams, Arr. Paul Lavender

– John Williams, Arr. Paul Lavender Secret Agent Sugar Plum – Arr. Scott Watson

– Arr. Scott Watson Les Misérables – Selection – Arr. Johnnie Vinson

– Arr. Johnnie Vinson A Fireside Christmas – Robert W. Smith

– Robert W. Smith A Jazzy Christmas – Arr. Johnnie Vinson

Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, με πολυετή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επιπέδου μουσικές εκδηλώσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.