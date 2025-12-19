Τηλεοπτική πειρατεία: Μπαράζ συλλήψεων και τσουχτερά πρόστιμα (Βίντεο)

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της τηλεοπτικής πειρατείας στην Ελλάδα με τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος να προχωρά σε συλλήψεις.

Υπενθυμίζεται ότι σε δύο ξεχωριστές συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 14/12/2025 και 15/12/2025, σε Αιτωλικό Μεσολογγίου και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομη προβολή τηλεοπτικού περιεχομένου.

Οι έλεγχοι έγιναν ύστερα από καταγγελίες και αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου κατά της τηλεοπτικής πειρατείας. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις φαίνεται να έγιναν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος και από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Οι συλληφθέντες, άνευ σχετικής άδειας των νόμιμων συνδρομητικών πλατφορμών, φέρονται να είχαν θέσει σε λειτουργία συσκευές πρόσβασης σε συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο σε χώρους καφετεριών όπου βρίσκονταν θεατές, και τώρα εκτός από τις ποινικές κυρώσεις καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τα 6.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο προβλέπει πλέον διοικητικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και 3.000 € (ανά παράβαση) για παράνομη δημόσια προβολή περιεχομένου, ενώ οι τελικοί χρήστες που παρακολουθούν παράνομα τηλεοπτικά προγράμματα δεν εξαιρούνται από κυρώσεις ακόμα και σε ιδιωτικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυτόφωρης διαδικασίας και ποινές φυλάκισης.

Ο τρόπος πληρωμής

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία χρήστη που περιγράφει στο ΕΡΤnews τον τρόπο πληρωμής: «Μου έλεγαν πότε να είμαι σε μια πλατεία. Ερχόταν ένας τύπος με μηχανή, του έδινα τα λεφτά και έφευγε. Όλοι μου έλεγαν ότι είναι παράνομο». Ο ίδιος στην τηλεφωνική του μαρτυρία αναφέρει πως λάμβανε ειδοποίηση όταν έληγε η «συνδρομή», προκειμένου να την ανανεώσει, όπως ακριβώς σε μια νόμιμη υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα δίκτυα είχαν απλώσει τη δράση τους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αποκτώντας χιλιάδες «πελάτες», οι οποίοι πλήρωναν για πρόσβαση σε συνδρομητικά κανάλια, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, χωρίς καμία νόμιμη άδεια.

Πως δρουν τα παράνομα κυκλώματα

Οι χρήστες αποκτούν έναν ειδικό αποκωδικοποιητή, ο οποίος παρέχει πρόσβαση σε πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα, ταινίες και σειρές, έναντι χαμηλής ετήσιας συνδρομής. Το κόστος κυμαίνεται από 100 έως 120 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή περίπου 10 ευρώ τον μήνα, ποσό πολύ μικρότερο από μια νόμιμη συνδρομή.

Οι πληρωμές γίνονται κυρίως με μετρητά ή με έμμεσους τρόπους, ώστε να μην αφήνονται ίχνη, ενώ οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν χωρίς προσωπική επαφή, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία

Σημαντική αλλαγή φέρνει η νέα νομοθεσία, καθώς πλέον προβλέπονται πρόστιμα και για όσους παρακολουθούν παράνομο τηλεοπτικό περιεχόμενο, όχι μόνο για εκείνους που το διακινούν. Οι ποινές για τα μέλη των κυκλωμάτων είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα με τεράστια οικονομικά οφέλη και «μαύρο χρήμα» που αγγίζει εκατομμύρια ευρώ.

Τα πρόστιμα

-Διοικητικό πρόστιμο μέχρι 1.500 € για ιδιωτική χρήση παράνομου περιεχομένου.

-Διοικητικό πρόστιμο μέχρι 3.000 € για δημόσια προβολή (π.χ. καφέ-μπαρ, χώροι αναψυχής).

-Ποινικές κυρώσεις με αυτόφωρη διαδικασία, ενώ παράλληλα προβλέπεται ποινή φυλακίσεως έως 1 έτος και χρηματική ποινή 2.900 ευρώ.