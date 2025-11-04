Το πρόγραμμα «Δράσεις για Σένα» σε εξέλιξη στη Μεσσηνία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Μεσσηνία το πρόγραμμα «Δράσεις για Σένα», που υλοποιείται από τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τα πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης «Διάσταση» και «Σαρωνίς».

Όπως ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, οι άνεργοι του δήμου Οιχαλίας έχουν ήδη ενταχθεί στα προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης του έργου (Υποέργο 4), στοχεύοντας στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Με την πλήρη κάλυψη του στόχου των ωφελουμένων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, το έργο περνά στη φάση της ουσιαστικής υλοποίησης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός κύκλου ενδυνάμωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ολοκληρωμένα προγράμματα συνολικής διάρκειας 440 ωρών, λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.200 ευρώ. Η εκπαίδευση εστιάζει σε κλάδους με υψηλή ζήτηση, όπως:

– ορθές παραγωγικές πρακτικές τροφίμων και ποτών,

– επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών στις τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις,

– υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προετοιμάζει την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων και πιστοποιήσεων του έργου, επισημαίνοντας ότι η διάχυση των στατιστικών επιτυχίας θα αποτελέσει το επόμενο βήμα για την ανάδειξη της συμβολής του προγράμματος στην τοπική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του έργου και τις νέες αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://arkadia.dek.gr/.