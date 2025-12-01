Παρουσίαση ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας OpenBusiness στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Μεσσηνίας (Ο.Ε.Β.Ε.Σ) διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα παρουσίασης της Ενιαίας Ψηφιακής Πλατφόρμας OpenBusiness. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (Πλατεία 23ης Μαρτίου).

Ομιλητές θα είναι ο Μιχαήλ Μανωλέας - Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας και ο Φειδάς Αθανάσιος – Υπάλληλος του Τμήματος Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σκοποί της ενημερωτικής ημερίδας είναι:

- Η αναλυτική παρουσίαση της νέας Ενιαίας Ψηφιακής Πλατφόρμας OpenBusiness που εισάγει εκσυγχρονισμένες διαδικασίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, επιδιώκοντας την ομαλή μετάβαση σε αυτή.

- Η ανάδειξη των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση αυτής, όπως η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η απλούστευση της επικοινωνίας με φορείς και υπηρεσίες και η πρόσβαση σε χρήσιμες ψηφιακές υπηρεσίες.

- Η καθοδήγηση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών στην ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση του συστήματος, στο πλαίσιο της μετάβασής τους σε σύγχρονα πρότυπα ψηφιακής λειτουργίας.

- Η παροχή απαντήσεων σε τεχνικά και πρακτικά ζητήματα, προκειμένου η ένταξη στο νέο περιβάλλον ψηφιακής υποστήριξης, να γίνει ομαλά.