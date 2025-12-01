Παρουσίαση ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας OpenBusiness στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Ομιλητές θα είναι ο Μιχαήλ Μανωλέας - Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας και ο Φειδάς Αθανάσιος – Υπάλληλος του Τμήματος Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων του Δήμου Καλαμάτας.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σκοποί της ενημερωτικής ημερίδας είναι:
- Η αναλυτική παρουσίαση της νέας Ενιαίας Ψηφιακής Πλατφόρμας OpenBusiness που εισάγει εκσυγχρονισμένες διαδικασίες υποστήριξης των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, επιδιώκοντας την ομαλή μετάβαση σε αυτή.
- Η ανάδειξη των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση αυτής, όπως η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η απλούστευση της επικοινωνίας με φορείς και υπηρεσίες και η πρόσβαση σε χρήσιμες ψηφιακές υπηρεσίες.
- Η καθοδήγηση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών στην ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση του συστήματος, στο πλαίσιο της μετάβασής τους σε σύγχρονα πρότυπα ψηφιακής λειτουργίας.
- Η παροχή απαντήσεων σε τεχνικά και πρακτικά ζητήματα, προκειμένου η ένταξη στο νέο περιβάλλον ψηφιακής υποστήριξης, να γίνει ομαλά.