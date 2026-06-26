Συνάντηση στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας για ανάπτυξη επιχειρηματικής συνεργασίας με το Μεξικό

Τις προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Μεσσηνίας και Μεξικού, με αιχμή την προώθηση τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση των τουριστικών ανταλλαγών, εξέτασαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και της μεξικανικής πλευράς, κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα.

Στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας βρέθηκαν ο πρέσβης του Μεξικού στην Ελλάδα Alejandro García Moreno και η πρόεδρος του Ελληνομεξικανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Nadya Delgado. Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγγλέζος καθώς και μέλη των διοικήσεων των δύο φορέων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση ποιοτικών μεσσηνιακών προϊόντων, όπως το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ, οι Ελιές Καλαμάτας ΠΟΠ, τα αποξηραμένα σύκα, το βαλσαμικό ξίδι και άλλα τοπικά προϊόντα, στην αναπτυσσόμενη αγορά του Μεξικού μέσω νέων δικτύων διανομής.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και της κρουαζιέρας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον κλάδο της φιλοξενίας, καθώς, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, οι επισκέπτες από το Μεξικό προς την Ελλάδα παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος υπογράμμισε ότι οι επιχειρηματικές συναντήσεις συμβάλλουν στην καλύτερη γνώση των αγορών και των οικονομιών των δύο χωρών, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας των επαγγελματικών φορέων με τις διπλωματικές αρχές, προκειμένου να ενισχυθούν οι εξαγωγές, να προσελκυστούν επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση για τη συνέχιση της συνεργασίας, σε συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών και το Enterprise Greece, με στόχο την προβολή της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου τόσο ως παραγωγών ποιοτικών προϊόντων όσο και ως τουριστικών προορισμών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα στην εξειδίκευση κοινών δράσεων και στην υλοποίηση των πρώτων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.