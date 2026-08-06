9 εκ. ευρώ για το οδικό δίκτυο στην Περιφέρεια

Νέα πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 9 εκ. ευρώ, για έργα κατασκευής και αναβάθμισης οδικών αξόνων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δημοσιεύθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η πρόσκληση, με τίτλο «Κατασκευή / Αναβάθμιση άλλων οδών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της Περιφέρειας – σχεδιασμός περιόδου 2021-2027», απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ως δικαιούχο και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στόχος της δράσης είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του περιφερειακού οδικού δικτύου, ώστε να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα, να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών, να διευκολυνθεί η σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών περιοχών με το εθνικό οδικό δίκτυο και να αυξηθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η νέα πρόσκληση εντάσσεται στον σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό των οδικών υποδομών της Περιφέρειας, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.