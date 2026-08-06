Καλαμάτα: Εργασίες αναβάθμισης στο Κλειστό Γυμναστήριο

Ξεκίνησαν από τον Δήμο Καλαμάτας εργασίες αναβάθμισης στα αποδυτήρια και στους χώρους υγιεινής του κοινού στο Κλειστό Γυμναστήριο της πόλης, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση των συνθηκών χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, οι εργασίες υλοποιούνται από τα συνεργεία αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνουν επισκευές φθορών και προβλημάτων από υγρασίες, αντικατάσταση πλακιδίων και ειδών υγιεινής, αποξήλωση παλαιών σωμάτων καλοριφέρ, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, καθώς και χρωματισμούς όλων των χώρων.

Πρόκειται για αναγκαίες παρεμβάσεις, οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της αθλητικής εγκατάστασης, ώστε να λειτουργεί σε ιδανικές συνθήκες, προσφέροντας ένα ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο περιβάλλον για τους αθλητές, τους προπονητές, τους αθλητικούς συλλόγους και τους πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά το Κλειστό Γυμναστήριο.

Αυτοψία στο χώρο έκανε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και Αθλητισμού και Τουρισμού Γιώργο Λαζαρίδη καθώς και στελέχη της Δ.Τ.Υ.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις στο Κλειστό Γυμναστήριο και σε αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης, με στόχο όλες οι υποδομές να είναι πλήρως έτοιμες να υποδεχθούν τους αθλούμενους και τα αθλητικά σωματεία, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.