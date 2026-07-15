Πελοπόννησος – Εύβοια: Κοινή πρωτοβουλία έξι Επιμελητηρίων για οριστική λύση στα πυροδάνεια

Στην κοινή τους παρέμβαση επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και πολλά χρόνια, συνεχίζοντας να επιβαρύνει επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες και νοικοκυριά στις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων υπογραμμίζουν ότι τα συγκεκριμένα δάνεια δεν αποτελούν συνήθεις τραπεζικές ή φορολογικές οφειλές, αλλά χορηγήθηκαν στο πλαίσιο έκτακτων κρατικών μέτρων αποκατάστασης μετά από καταστροφικές πυρκαγιές, με αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη των πληγέντων και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, θεωρούν ότι απαιτείται ειδική αντιμετώπιση από την Πολιτεία.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, μετά την κατάπτωση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οφειλές μεταφέρθηκαν στο Δημόσιο, επιβαρύνθηκαν με τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις και σήμερα λειτουργούν ως σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Πλήθος επιχειρήσεων παραμένει αποκλεισμένο από τη χρηματοδότηση, τα επενδυτικά προγράμματα και το τραπεζικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν να διατηρούν παραγωγική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Επιμελητήρια προτείνουν μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• αναγνώριση των πυρόπληκτων δανείων ως ειδικής κατηγορίας οφειλών,

• δυνατότητα αποπληρωμής έως 120 μηνιαίες δόσεις,

• σημαντική μείωση ή διαγραφή τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων,

• μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο,

• ένταξη πρωτοφειλετών, συνοφειλετών και εγγυητών,

• αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για όσους εντάσσονται στη ρύθμιση,

• δυνατότητα μερικής διαγραφής βασικής οφειλής με αντικειμενικά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια,

• δυνατότητα επιμερισμού της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων.

Παράλληλα, καλούν όλους τους βουλευτές των πυρόπληκτων νομών, ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης, να αναλάβουν κοινή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την άμεση προώθηση της ρύθμισης, προτείνοντας την κατάθεση κοινής κοινοβουλευτικής ερώτησης, τη διοργάνωση συνάντησης με τα συναρμόδια Υπουργεία, τη στήριξη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας και τη συγκρότηση τεχνικής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.

Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων τονίζουν ότι η ζητούμενη ρύθμιση δεν αποτελεί χαριστική παρέμβαση, αλλά πράξη δικαιοσύνης, κοινωνικής ευθύνης και οικονομικού ρεαλισμού, η οποία θα επιτρέψει την πραγματική επανεκκίνηση των πυρόπληκτων περιοχών, θα ενισχύσει την εισπραξιμότητα των οφειλών προς το Δημόσιο και θα αποκαταστήσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη.