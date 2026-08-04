Βασιλόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: “Δεν θα δεχτούμε καταλογισμό για σπιτάκια ανακύκλωσης”

“Ο Δήμος Καλαμάτας δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό”, δεν θα μετακυλήσει τα πρόστιμα του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για τα περιβόητα “σπιτάκια ανακύκλωσης” στον Δήμο και τους δημότες, δήλωσε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας χθες το μεσημέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις επίμονες ερωτήσεις του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη.

Το σοβαρό αυτό θέμα έφερε στο Συμβούλιο ο κ. Τζαμουράνης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας και ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου μαζί με Αττική και Κρήτη, είναι υπό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από άλλες αρχές για τα “σπιτάκια”.

Ρώτησε τι θα γίνει με τα “σπιτάκια”, αν θα μείνουν αμανάτι και κουφάρια σε κεντρικά σημεία της πόλης. Αναφέρθηκε στο πρόστιμο 10 εκ. ευρώ στον ΦΟΔΣΑ και τώρα άλλο ένα 6 περίπου εκ. ευρώ και ρώτησε “ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, θα μετακυληθεί στους δημότες;”. Ρώτησε, ακόμα, “τι γίνεται με τους ΣΜΑ; Κινείται κάτι ή περιμένουμε ακόμα την χρηματοδότηση;” και αφού επισήμανε ότι “πεδίο κερδοσκοπίας, διαπλοκής και κακοδιαχείρισης ήταν η ανακύκλωση”, ρώτησε τι γίνεται με την ανακύκλωση ρούχων κι έκανε λόγο για 3 προβληματικούς κάδους στην ανατολική πόλη.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς έκανε λόγο για “άλλο ένα σκάνδαλο στην χώρα μας”, για “σπιτάκια” που αντί να κάνουν 60.000 ευρώ το καθένα, κοστίζουν 300.000 ευρώ και πλέον. Ζήτησε να συνεδριάσει ο ΦΟΔΣΑ, παρατήρησε ότι “δεν πρέπει να σφυρίζουμε αδιάφορα” και ζήτησε να πιέσουν τον πρόεδρο Γιάννη Σμυρνιώτη για έκτακτο Συμβούλιο.

Εντονα επικριτική ήταν και η σύμβουλος Ευγενία Κούβελα.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος μίλησε για “τεράστιο σκάνδαλο, το είχαμε πει από την αρχή”, παρατήρησε πως “είναι μεγάλη μπίζνα τα σκουπίδια και κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια ευρώ” κι επέκρινε την πολιτική της Ε.Ε “να δοθούν όλα σε εταιρείες”.

Ο αρμόδιος για την Καθαριότητα αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας απάντησε ότι “ο ΦΟΔΣΑ θέλει να δουλέψει τα «σπιτάκια» χωρίς αντίτιμο και είπε πως “οι μοβ κάδοι ανακύκλωσης λειτουργούν κανονικά, εκτός από αυτόν στο Lidl στη Λακωνικής. Συγκεντρώθηκαν 127 τόνοι το 2024 και 137 το 2025”. Για τους ΣΜΑ απάντησε ότι “περιμένουμε να περάσει η χρηματοδότηση στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο”.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε ότι “ουδεμία σχέση έχει με τα «σπιτάκια» ο Δήμος.

Είναι έργο – αντικείμενο του ΦΟΔΣΑ. Ο ΦΟΔΣΑ έχει δώσει απαντήσεις ότι έγινε διεθνής διαγωνισμός με έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο”. Αποκάλυψε πως “τον Μάρτιο του 2021 έγινε πρόταση να υποβάλει ο Δήμος αίτημα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» να προμηθευτεί 10 σπιτάκια. Επιλέξαμε να μην τα προμηθευτούμε και να ενισχύσουμε τον αγωγό Φ800 και τη δεξαμενή στον Αγιάννη Καρβούνη”.

Στις επίμονες ερωτήσεις του Β. Τζαμουράνη αν θα πληρώσει, θα επιβαρυνθεί ο δημότης, ο δήμαρχος απάντησε: “Ο Δήμος δεν έκανε διαγωνισμό, είναι φορέας υποδοχής. Είναι ξεκάθαρο καμία εμπλοκή δεν είχε. Αυτά έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν πρόκειται ο Δήμος να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό”.

Γ.Σ.