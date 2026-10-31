1ο Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής: Γεύσεις, παράδοση και πολιτισμός στην Κορώνη

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από τον Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης, υπό την αιγίδα και με τη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Χθες σε συνέντευξη στο Επιμελητήριο:

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης Παναγιώτης Μαργιάννης μίλησε για χρονιά ορόσημο για την Κορώνη και τη μεσογειακή διατροφή και για το 1ο Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής στην Κορώνη. Χαρακτήρισε το Φεστιβάλ εκδήλωση με χειροπιαστό και ουσιαστικό αποτέλεσμα κι επισήμανε ότι “σκοπός μας είναι να φθάσει στους παραγωγούς και στο επιχειρείν”.

Στάθηκε στη συνεργασία με πανεπιστημιακούς καθηγητές και με εμπλεκόμενους φορείς, στην πρόταση που κατέθεσαν στο υπουργείο Πολιτισμού και την αιγίδα της Περιφέρειας, του Δήμου και του Επιμελητηρίου. Και παρουσίασε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας κι εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Γιώργος Καπερώνης σημείωσε ότι “η Κορώνη είναι εμβληματική κοινότητα της μεσογειακής διατροφής αναγνωρισμένη από την Ουνέσκο και διαθέτει ένα σημαντικό διεθνές πλεονέκτημα που πρέπει να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας. Η Μεσσηνία έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε ένα αναγνωρισμένο γαστρονομικό προορισμό. Το ζητούμενο είναι αυτός ο πλούτος να ξεπεράσει τα σύνορα του νομού μας, να φθάσει σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνή αναγνωρισιμότητα”.

Είπε ότι στόχος είναι “να δημιουργήσουμε γαστρονομικές διαδρομές, επισκέψιμες παραγωγικές μονάδες και αυθεντικές εμπειρίες για τον κάθε επισκέπτη, που θα στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις και θα επιμηκύνουν και την τουριστική περίοδο του τόπου μας. Να εντείνουμε τις προσπάθειες αυτές για να πετύχουμε περισσότερα πράγματα”.

Παρατήρησε πως “τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αποτελέσουν μέρος της ευρύτερης κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες και όλους τους φορείς, ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Η γαστρονομία δεν είναι μόνο παράδοση και πολιτισμός, είναι οικονομία, εξωστρέφεια, προοπτική ανάπτυξης για ολόκληρη τη Μεσσηνία”.

Ο καθηγητής Ιωακείμ Σπηλιόπουλος, κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρατήρησε ότι “η μεσογειακή διατροφή είναι ένα σύνολο από πολιτισμικά, ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό, την ιστορία και την κοινωνική ταυτότητα των λαών”.

Επισήμανε πως “η παρουσία του Πανεπιστημίου σε αυτή τη δράση έχει στόχο να δώσει την επιστημονική τεκμηρίωση που χρειάζεται. Σκοπός μας είναι να καταγράψουμε όλα αυτά τα στοιχεία που συνδέονται με τη μεσογειακή διατροφή, που είναι η καλλιέργεια, ο τρόπος επεξεργασίας των πρώτων υλών, η κοινωνική διάσταση και η ιστορική συνέχεια της μεσογειακής διατροφής, όλα αυτά επιστημονικά τεκμηριωμένα “.

Για την παρουσία σχολείων και φοιτητών εξήγησε ότι “η νέα γενιά πρέπει να αντιληφθεί τι σημαίνει μεσογειακή διατροφή. Δεν είναι μόνο τρώω, αλλά είναι ένα σύνολο δράσεων και ζωής μέσα σε αυτόν τον τόπο”.

Η επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παρασκευή Ντετοπούλου σημείωσε ότι “η μεσογειακή διατροφή είναι ένα στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, αλλά είναι οι παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, οι εικόνες που μπορεί να έχουν τα παιδιά ή οι παλαιότεροι, από την καλλιέργεια ή τον τρόπο μαγειρέματος και τον τρόπο κατανάλωσης, καθώς και η κουλτούρα, οι παραδόσεις”.

Ενημέρωσε πως “θα μιλήσουμε για τα τρόφιμα που συνιστούν τη μεσογειακή διατροφή, τα όσπρια, τα ψάρια, τη μικρή παρουσία του κόκκινου κρέατος, τα λαχανικά, τα φρούτα, αλλά και τα χόρτα που είναι μια ξεχασμένη πτυχή της διατροφής κι έχουν προστατευτική δράση που πρέπει να αναδείξουμε”.

Διευκρίνισε ότι θέλουν να δείξουν στις καινούργιες γενιές τι είναι αυτά τα χόρτα, την έννοια της διατροφής και του τραπεζιού από την αρχαία Ελλάδα”. Εξήγησε “καθόμασταν στο τραπέζι για να φάμε όλοι μαζί” και πως θέλουν να δείξουν τον χρόνο και τους δεσμούς που αναπτύσσονται στο τραπέζι.

Τέλος, η κ. Ντετοπούλου επισήμανε ότι “η μεσογειακή διατροφή σχετίζεται με τη μείωση καρδιαγγειακών νοσημάτων μέχρι και 30%. Διεθνείς οργανισμοί και από την Αμερική συστήνουν αυτό το πρότυπο ως το πιο βέλτιστο για τη διασφάλιση της υγείας και την πρόληψη νοσημάτων”.

Ο Μάρκος Χαρίτος, εκπρόσωπος της “ΑΜΚΕ Φιλόεργος ΙΙ”, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης, στην αναδρομή στον πολιτισμό του Νέστορα, στο ιδεόγραμμα και στη σύνθεση ενός λογότυπου που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Λογότυπο που προτείνεται να αποτελέσει ένα στοιχείο στη διαδικασία πιστοποίησης προϊόντων, από το στάδιο της παραγωγής έως το εστιατόριο ή το ξενοδοχείο που εκπροσωπούν την κατεξοχήν μεσογειακή διατροφή. Εκανε λόγο για αρχαιολογική έρευνα από τον Θεόδωρο Στασινόπουλο για ιδεόγραμμα και γραφή της μεσογειακής διατροφής με τα συλλαβογράμματα της Γραμμικής Β’, λογότυπο που κάνει αναδρομή στη δεύτερη χιλιετηρίδα π.Χ., καθώς και για δράση και το 2027 με ευρύτερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Γ.Σ.