Μεγάλες προσδοκίες για την 11η Λευκή Νύχτα στην Καλαμάτα - Συναυλίες με Κοργιαλά και τοπικά συγκροτήματα

Ο θεσμός της πόλης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Αυγούστου, με τη διοργάνωση φέτος να είναι πολυθεματική, με πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία του εμπορικού κέντρου. Η Καλαμάτα αναμένεται για μια ακόμα χρονιά να προσελκύσει χιλιάδες κόσμου από τη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο και άλλα μέρη, κάνοντας μικροί και μεγάλοι τις αγορές τους σε προνομιακές τιμές.

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό θεσμό της πόλης, μια γιορτή που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη κατοίκων και επισκεπτών. Ο ίδιος τόνισε πως οι επαγγελματίες εξασφαλίζουν ποιοτικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές, σε μια αγορά που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες του εξωτερικού. «Η γιορτή αυτή γίνεται για να προσελκύσουμε κόσμο και για να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία» πρόσθεσε, κάνοντας κάλεσμα στον κόσμο να έρθει από τη Μεσσηνία και ευρύτερα από την Πελοπόννησο και άλλες περιοχές ώστε να κάνει τις αγορές του και να περάσει όμορφα. Ο κ. Βασιλόπουλος προέτρεψε το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας πως το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου συνεχίζεται.

Ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας υπενθύμισε πως θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παροτρύνοντας τους οδηγούς να μην προσπαθήσουν να εισέλθουν στο κέντρο, αλλά να σταθμεύσουν πέριξ αυτού. Ο ίδιος πρότεινε το πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς, καθώς και των καταστημάτων στη νέα είσοδο της πόλης (Lidl, Metro). Οι επισκέπτες με έκτακτα δρομολόγια θα μεταφέρονται με τα mini bus του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, ανά 15', στο κέντρο της πόλης, με τερματισμό την Νέδοντος και το ιστορικό Δημαρχείο. Επιπλέον, υπογράμμισε πως κάδοι απορριμμάτων, ανακύκλωσης και σύμμεικτων θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να διατηρηθεί καθαρή η πόλη.

Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης πληροφόρησε σχετικά με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πως στις 9.30 μ.μ. θα δώσει συναυλία ο Δημήτρης Κοργιαλάς στην πλατεία 23ης. Λίγο νωρίτερα, στις 9, θα πραγματοποιηθεί συναυλία από δύο τοπικά συγκροτήματα (Music Ensemble, Blues Escape) στην κεντρική πλατεία. Ταυτόχρονα, από τις 8 μ.μ. και μετά η Φιλαρμονική θα δώσει τη δική της νότα στο κέντρο, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα υπάρχουν και άλλες ταυτόχρονες δράσεις.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγγλέζος έκανε λόγο για μια σημαντική γιορτή μέσω της οποίας επωφελούνται όλοι, όντας μια ευκαιρία να πλημμυρίσει η πόλη με κόσμο. Ο ίδιος, στάθηκε στην ποιότητα και στην ποσότητα των εμπορευμάτων των καταστημάτων, απευθύνοντας κάλεσμα προς όλους να ανακαλύψουν τις μεγάλες προσφορές και να διασκεδάσουν. «Πρόκειται για ακόμα μια δράση μέσα στο καλοκαίρι, τίποτα λιγότερο ή περισσότερο» επεσήμανε με νόημα.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας Γιώργος Καπερώνης υπογράμμισε πως τα καταστήματα είναι έτοιμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, μέσα από μια ιδανική βραδιά για αγορές και διασκέδαση.

Τ.Αν.