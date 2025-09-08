Ανακοίνωση διαμαρτυρίας για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τον απαράδεκτο και πρωτοφανή αποκλεισμό των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης και ιδιαίτερα του ιστορικού και διαχρονικού βραχίονα της ενημέρωσης των πολιτών της Περιφέρειας, των ημερήσιων περιφερειακών εφημερίδων, από τη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Από τις συνολικά 43 ερωτήσεις που δέχθηκε ο Πρωθυπουργός, μόλις μία προήλθε από περιφερειακή εφημερίδα!

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μόνο περιφρόνηση προς τον ιστορικό θεσμό του περιφερειακού Τύπου, αλλά και πλήγμα για την ισότιμη ενημέρωση των πολιτών της ελληνικής περιφέρειας.

Οι τοπικές κοινωνίες έχουν δικαίωμα στη φωνή και στην εκπροσώπηση, ιδιαίτερα σε ένα τόσο σημαντικό θεσμικό βήμα.

Η διαχρονική συμβολή του περιφερειακού Τύπου στην έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση των πολιτών είναι αδιαμφισβήτητη.

Οι εφημερίδες της Περιφέρειας παραμένουν ο κύριος πυλώνας ενημέρωσης για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που δεν καλύπτονται από τα μέσα της πρωτεύουσας.

Ο ΣΗΠΕ ζητεί:

1. Δημόσια τοποθέτηση και εξηγήσεις από τους διοργανωτές της Συνέντευξης και το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού για τα κριτήρια επιλογής των μέσων.

2. Θεσμική πρόβλεψη για την ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειακών εφημερίδων σε μελλοντικές συνεντεύξεις Τύπου και θεσμικά γεγονότα εθνικής σημασίας.

3. Ίση μεταχείριση των περιφερειακών ΜΜΕ στον δημόσιο διάλογο και στις ευκαιρίες ενημέρωσης που παρέχει η Πολιτεία.

Ο αποκλεισμός του περιφερειακού Τύπου από τον δημόσιο λόγο υπονομεύει τη δημοκρατία, αποδυναμώνει την πλουραλιστική ενημέρωση και προσβάλλει το δικαίωμα των πολιτών της Περιφέρειας στην πληροφόρηση.

Ο ΣΗΠΕ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται δυναμικά τα δικαιώματα των μελών του και την αναγκαία παρουσία του περιφερειακού Τύπου στο κέντρο των εξελίξεων.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μιχαλόπουλος Γιάννης Κουτσολιόντος