Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας για το γήπεδο της πόλης

«Η πόλη μας, τα παιδιά μας, το μέλλον μας δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία» σημειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της πόλης.

Τονίζει πως αποτελεί ντροπή για την πόλη η εγκατάλειψη του γηπέδου και πως στις προηγούμενες ανακοινώσεις του είχε λάβει καθησυχαστικές απαντήσεις, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως το γήπεδο έχει αφεθεί στη μοίρα του.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος τονίζει: «Με το βλέμμα στα παιδιά μας - και την αλήθεια στο γήπεδο. Με αφορμή τη σημερινή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας απευθύνει από καρδιάς τις θερμότερες ευχές του σε όλα τα παιδιά της πόλης μας. Ειδικά στα «πρωτάκια», που για πρώτη φορά περνούν το κατώφλι του σχολείου και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη γνώση, στέλνουμε ένα μεγάλο χαμόγελο και μια αγκαλιά ελπίδας. Να είναι το ταξίδι τους γεμάτο χαρές, φιλίες, δημιουργία και όνειρα. Ευχόμαστε, επίσης, στους μεγαλύτερους μαθητές καλή πρόοδο και δύναμη, ώστε να συνεχίσουν με επιμονή και αισιοδοξία την πορεία τους. Στους γονείς, κουράγιο και στήριξη, και στους δασκάλους και καθηγητές καλή δύναμη στο σπουδαίο έργο τους. Η εκπαίδευση και η παιδεία είναι η βάση μιας κοινωνίας με αξίες, και τα παιδιά μας αξίζουν να μεγαλώνουν σε μια πόλη που τους προσφέρει προοπτικές και δυνατότητες.

Ωστόσο, την ίδια ώρα που στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές στα παιδιά μας, οφείλουμε να υψώσουμε τη φωνή μας για ένα ζήτημα που αποτελεί ντροπή για την πόλη μας: την εγκατάλειψη του γηπέδου Κυπαρισσίας. Ήδη από τις προηγούμενες ανακοινώσεις μας -ενδεικτικά 15/6/2022, 10/2/2023 και 20/9/2023- είχαμε λάβει καθησυχαστικές απαντήσεις για «ώριμες μελέτες» και «άμεση χρηματοδότηση». Δυστυχώς, αποδείχθηκαν λόγια χωρίς αντίκρισμα. Αντί έργων, επιλέχθηκε η προσφυγή στα κοινωνικά δίκτυα, με φωτογραφίες μελών του συλλόγου μας, σε μία άνευ προηγουμένου προσπάθεια διαπόμπευσης και αποπροσανατολισμού. Ένα φθηνό επικοινωνιακό παιχνίδι που δεν μπόρεσε ούτε να φιμώσει ούτε να διαψεύσει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πως το γήπεδο έχει αφεθεί στη μοίρα του. Αυτή η εγκατάλειψη δεν κοστίζει μόνο σε αθλητικές υποδομές· έφερε στα πρόθυρα διάλυσης την ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης μας. Πρόκειται για ένα πλήγμα που δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο ή τον στίβο· αφορά τη νεολαία, την κοινωνική συνοχή, την ίδια την ψυχή της Κυπαρισσίας.

Και ακόμη κι αν αύριο το πρωί εγκριθεί η πολυπόθητη χρηματοδότηση και ξεκινήσουν τα έργα, η ζημιά είναι ήδη ανυπολόγιστη: έχουν χαθεί και θα χαθούν, ολόκληρες γενιές παιδιών που στερήθηκαν την ευκαιρία να αθληθούν, να κοινωνικοποιηθούν, να καλλιεργήσουν αξίες μέσα από τον αθλητισμό στην πόλη τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα απέναντι στο μέλλον μας.

Κάποιοι ίσως ρωτήσουν: «Τι δουλειά έχει ο Εμπορικός Σύλλογος με το γήπεδο;». Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Από το 1928, το καταστατικό του συλλόγου μας αναφέρει ρητά ότι αποστολή του είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κατοίκων και εν γένει της Κυπαρισσίας. Ο αθλητισμός, η νεολαία, οι υποδομές της πόλης μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής. Επομένως, δεν μπορούμε και δεν θα σιωπήσουμε.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας καλεί όλους τους αρμόδιους να σταθούν επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων. Η πόλη μας, τα παιδιά μας, το μέλλον μας δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία».