Μυστήριο με αρπαγή 46χρονου από την Κυπαρισσία

Ολα έγιναν λίγο μετά τις 11 το βράδυ όταν ο 46χρονος επέστρεφε στο σπίτι του και έξω από αυτό τέσσερα άτομα του είχαν στήσει καρτέρι και τον ανάγκασαν δια της βίας να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο τους, που πιθανότατα ήταν κλεμμένο.

Υστερα τον οδήγησαν σε απομακρυσμένη περιοχή έξω από την Κυπαρισσία προς την Τσακώνα και δύο εξ' αυτών που πήραν τα κλειδιά του σπιτιού του, μπήκαν μέσα σε αυτό και αφαίρεσαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, ενώ οι άλλοι δύο παρέμειναν μαζί του στο ερημικό σημείο.

Στη συνέχεια με τα δύο αυτοκίνητα επέστρεψαν εκεί που βρισκόταν ο 46χρονος με τους δύο συνεργούς του, μπήκαν όλοι και στα δύο αυτοκίνητα και κατευθύνθηκαν προς τον Βασιλικό, όπου άφησαν τον 46χρονο με το αυτοκίνητό του, αλλά δίχως τα κλειδιά αυτού και εξαφανίστηκαν!

Το θύμα εμφανώς τρομαγμένο επέστρεψε στην Κυπαρισσία και κατήγγειλε το περίεργο περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία αναζητά τους τέσσερις δράστες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας για να φανεί ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της αρπαγής και αν έχουν αφαιρεθεί χρήματα ή άλλα αντικείμενα από το σπίτι ή το αυτοκίνητο του 46χρονου.

Κ.Ηλ.