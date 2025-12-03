Συνελήφθη η Φεντερικα Μογκερινι για απάτη με κοινοτικά κονδύλια (βίντεο)

Κατηγορίες περί ευνοιοκρατίας στην ανάθεση σύμβασης για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών στο Κολέγιο της Ευρώπης απαγγέλθηκαν επισήμως κατά της πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι και σημερινής διευθύντριας του Κολεγίου, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι συνελήφθη χθες μαζί με δύο ακόμη υπόπτους κατά των οποίων απαγγέλθηκαν επίσης επισήμως κατηγορίες σήμερα, έπειτα από ανακριτική διαδικασία της βελγικής αστυνομίας που ολοκληρώθηκε αργά τη νύκτα.

Σε ό,τι αφορά τους δύο άλλους συλληφθέντες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος του Κολεγίου της Ευρώπης και για υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο ένας είναι ο διπλωμάτης Στέφανο Σανίνο.

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, διευκρίνισε εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά απάτης και διαφθοράς στο πλαίσιο ανάθεσης σύμβασης έργου, σύγκρουσης καθηκόντων και παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στην έδρα της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες (EEAS), σε πολλά κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης, καθώς και στις κατοικίες των υπόπτων.

Η έρευνα αφορά υποψίες για ευνοιοκρατία και αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση από την EEAS στο Κολέγιο της Ευρώπης προγράμματος εκπαίδευσης μελλοντικών διπλωματών.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι ήταν επικεφαλής της EEAS κατά την περίοδο 2014-2019 και διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης από το 2020.

Η έρευνα επιδιώκει να διευκρινίσει αν ο διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης είχε παραποιηθεί και αν το Κολέγιο της Ευρώπης είχε ειδοποιηθεί εκ προοιμίου για τα κριτήρια επιλογής ώστε να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες το βράδυ, το Κολέγιο της Ευρώπης επιβεβαίωσε τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην πανεπιστημιούπολη στην Μπρυζ και δεσμεύθηκε να «συνεργασθεί πλήρως με τις αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστάθηκε επισήμως το 2021. Είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των πόρων της Ένωσης και κάθε άλλης παράβασης που θίγει τα οικονομικά της συμφέροντα (διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος, διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ).

Το υπερεθνικό αυτό όργανο είναι επιφορτισμένο όχι μόνο με τη διεξαγωγή ερευνών, αλλά και με τη δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη των δραστών τέτοιων παραβάσεων - μια πρωτοφανής αρμοδιότητα, την οποία δεν διέθετε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).

Η έρευνα έχει ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ανακριτή της Ιπρ, της Δυτικής Φλάνδρας, όπου βρίσκεται η Μπρυζ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ