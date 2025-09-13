Ερευνα του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας: Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ο τζίρος των εκπτώσεων

Το 35,9% των εμπορικών επιχειρήσεων της Καλαμάτας δήλωσε ότι ο τζίρος κατά τη διάρκεια εκπτώσεων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (έναντι 25,45% το 2024), 18% κατέγραψε αύξηση 10–20% (σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 7,27% του 2024), οι επιχειρήσεις με πτώση τζίρου 25–50% περιορίστηκαν σε 10,3% (έναντι 30,91% πέρσι) ενώ πτώση άνω του 50% κατέγραψε μόλις 5,1% (έναντι 10,91% πέρσι).

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, πραγματοποίησε έρευνα με ιδία μέσα, αποτίμησης της αγοραστικής κίνησης για την περίοδο των θερινών εκπτώσεων 2025, καθώς και για τη φετινή 11η Λευκή Νύχτα.

Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις και τις εκτιμήσεις των μελών του Συλλόγου σχετικά με τον τζίρο, την τουριστική κίνηση, τα λειτουργικά κόστη, αλλά και τις προοπτικές έως τα Χριστούγεννα από ένα σύνολο 118 καταστημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Κατηγορίες Καταστημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα:

Ένδυσης – Υπόδησης – Αξεσουάρ – Αθλητικών ειδών: 43,6 %

Οπτικών και Ιατρικών Ειδών: 12,8 %

Υφασμάτων – Λευκών Ειδών: 10,3 %

Άλλο (Καλλυντικά, βιβλία, είδη ραπτικής, νήματα, παιχνίδια κλπ): 10,3 %

Επίπλων: 7,7 %

Ειδών δώρων – Ειδών οικιακής χρήσης: 5,1 %

Ηλεκτρικών – Ηλεκτρονικών – Επικοινωνίας: 5,1 %

Τροφίμων: 5,1 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 2025

Το 2025 φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικά καλύτερη εικόνα σε σχέση με το 2024 ως προς τη διατήρηση ή την αύξηση του τζίρου.

35,9% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ο τζίρος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (έναντι 25,45% το 2024).

18,0% κατέγραψε αύξηση 10–20% (σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 7,27% του 2024).

Οι επιχειρήσεις με πτώση τζίρου 25–50% περιορίστηκαν σε 10,3% (έναντι 30,91% πέρσι).

Πτώση άνω του 50% κατέγραψε μόλις 5,1% (έναντι 10,91% πέρσι).

Η φετινή εκπτωτική περίοδος δείχνει σαφή σημάδια σταθεροποίησης και μερικής ανάκαμψης της αγοράς. Το γεγονός ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων δήλωσε πως ο τζίρος παρέμεινε ίδιος (35,9% έναντι 25,45% το 2024) ή αυξήθηκε (18,0% έναντι 7,27% πέρσι) σημαίνει ότι η αγορά αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες.

Παράλληλα, οι βαθιές μειώσεις τζίρου (25–50% και άνω του 50%) καταγράφουν σημαντική πτώση, γεγονός που μειώνει την αίσθηση «πίεσης» και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν σε πιο βιώσιμα επίπεδα. Αν και δεν μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για πλήρη ανάκαμψη, τα στοιχεία αυτά αποτελούν θετική ένδειξη ότι η πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών αρχίζει να ανακόπτεται.

Αν συνεχιστεί αυτή η τάση και συνδυαστεί με αυξημένη τουριστική κίνηση και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, οι θερινές εκπτώσεις μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της κατανάλωσης, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τη ρευστότητα που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στο υψηλό λειτουργικό κόστος.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Παρά τη γενικότερη βελτίωση στους τζίρους, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να βλέπουν τον τουρισμό με επιφυλακτικότητα:

38,5% θεωρεί ότι η τουριστική χρονιά κινήθηκε σε ίδια χαμηλά επίπεδα (παρόμοιο με 38,18% πέρσι).

30,8% τη χαρακτηρίζει λιγότερο επιτυχημένη (βελτίωση σε σχέση με 54,55% το 2024).

23,1% είδε σταθερά υψηλά επίπεδα τουρισμού (από 5,45% το 2024 – σημαντική άνοδος).

Μόλις 7,7% τη θεωρεί περισσότερο επιτυχημένη (επίσης αυξημένο από το 1,82% πέρσι).

Παρά την αίσθηση στασιμότητας που κυριαρχεί στους περισσότερους τομείς, τα φετινά αποτελέσματα δείχνουν μια θετική μετατόπιση προς μια πιο σταθερή και ήπια ανοδική πορεία στον τουρισμό της Καλαμάτας. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η συνολική ζήτηση μπορεί να μην έχει εκτιναχθεί, ο αριθμός των επισκεπτών από άλλες περιοχές παρουσιάζει βελτίωση, ενισχύοντας την κινητικότητα στα εμπορικά καταστήματα και την τοπική κατανάλωση. Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Καλαμάτα, όπου η τουριστική κίνηση μπορεί να λειτουργήσει ως «μαξιλάρι» ενίσχυσης της κατανάλωσης τους μήνες χαμηλής εγχώριας ζήτησης. Αν συνεχιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε πιο βιώσιμη ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου και σε καλύτερο επιμερισμό του τζίρου μέσα στη χρονιά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

Τα βασικά κόστη που πλήττουν τις επιχειρήσεις παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με πέρσι, με το κόστος ενέργειας (43,6%) να αναδεικνύεται ο κυρίαρχος παράγοντας που επιβαρύνει τα λειτουργικά αποτελέσματα. Ακολουθούν:

Ενοίκιο επαγγελματικής στέγης: 23,1%

20,5% Μισθοδοσία & εισφορές:

Αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να πιέζονται από ανελαστικά λειτουργικά έξοδα, δηλαδή κόστη που δεν μπορούν εύκολα να περιορίσουν, ακόμη και όταν ο τζίρος μειώνεται. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου, παρά την ελαφρά βελτίωση των πωλήσεων, τα λειτουργικά κόστη «εξανεμίζουν» το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, αφήνοντας μικρό περιθώριο κερδοφορίας και ενίσχυσης της ρευστότητας. Αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης, όπως ενεργειακές επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα ή ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΈΩΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Οι επιχειρηματίες διατηρούν μια μάλλον απαισιόδοξη στάση:

53,9% αναμένει μείωση λόγω ακρίβειας (από 50,91% πέρσι).

23,1% μείωση λόγω εποχικότητας.

Μόνο 7,7% βλέπει αύξηση (παρόμοιο με το 5,45% του 2024).

Αυτό δείχνει πως η αισιοδοξία δεν έχει ακόμη επιστρέψει στην αγορά, παρά τα καλύτερα αποτελέσματα του καλοκαιριού.

ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ

Η φετινή Λευκή Νύχτα έδειξε βελτίωση σε σχέση με την περσινή αλλά εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες:

51,3% χαρακτήρισε τον τζίρο χαμηλό (έναντι 72,73% πέρσι).

43,6% τον θεώρησε ικανοποιητικό (από 20% το 2024).

Επισκεψιμότητα: 53,9% ικανοποιητική, 33,3% χαμηλή – βελτίωση σε σχέση με τα 58,18% που πέρσι έκριναν την κίνηση χαμηλότερη από το 2023.

Το ποσοστό όσων χαρακτήρισαν τον τζίρο «χαμηλό» μειώθηκε από 72,73% πέρσι σε 51,3%, ενώ οι ικανοποιημένοι επιχειρηματίες σχεδόν διπλασιάστηκαν (43,6% από 20%).

Ωστόσο, η εκδήλωση εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες. Το γεγονός ότι πάνω από τους μισούς επιχειρηματίες δηλώνουν ακόμη χαμηλές πωλήσεις δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην οργάνωση, στην προώθηση και πιθανώς στη χρονική τοποθέτηση της εκδήλωσης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Η ικανοποιητική επισκεψιμότητα (53,9%) είναι θετικό στοιχείο, αλλά η διαφορά ανάμεσα στην παρουσία κόσμου και στις πραγματικές αγορές υποδηλώνει ότι χρειάζεται καλύτερη στόχευση ενεργειών που θα μετατρέψουν την απλή βόλτα του κοινού σε αγοραστική συμπεριφορά.

Παραμένει το αίτημα για αλλαγές, αλλά λιγότερο έντονο από πέρσι:

33,3% ζητά ριζική αλλαγή (από 52,73% πέρσι).

35,9% θεωρεί τον θεσμό παρωχημένο.

28,2% θέλει να παραμείνει ως έχει (αύξηση από 16,36% πέρσι).

Φαίνεται ότι ο θεσμός κερδίζει ξανά αποδοχή, εφόσον συνοδευτεί από βελτιώσεις στη διοργάνωση και την προβολή.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η έρευνα ανέδειξε ότι πάνω από 75% των επιχειρήσεων διαθέτει κάποιας μορφής ψηφιακή παρουσία (social media ή e-shop), δείχνοντας ότι ο εμπορικός κόσμος αρχίζει να επενδύει συστηματικά στην online προβολή.

Ωστόσο, 46,2% δηλώνει ότι αναμένει «πολύ αρνητική» επίδραση από την αυξημένη φορολογία και εισφορές του 2025, ενώ άλλο 41% αναμένει απλώς αρνητική επίδραση. Αυτό ενισχύει την εικόνα ότι οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης.

Η ύπαρξη πλήρους ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά σε περιόδους μειωμένης φυσικής κίνησης στα καταστήματα. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό, να διατηρούν τις πωλήσεις σε υψηλότερα επίπεδα όλο τον χρόνο και να διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, το 20,5% των επιχειρήσεων εξακολουθεί να μην έχει καμία ψηφιακή παρουσία, γεγονός που μπορεί να τις αφήσει εκτός αγοράς, ειδικά για νεανικό κοινό που επιλέγει online κανάλια για την έρευνα και την αγορά προϊόντων.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (87,2%) εκτιμά ότι η αυξημένη φορολογία και οι εισφορές το 2025 θα επηρεάσουν αρνητικά ή πολύ αρνητικά την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνεται στην επιλογή «πολύ αρνητικά» (46,2%), γεγονός που καταδεικνύει ότι για σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση θεωρείται ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Το 41,0% δηλώνει «αρνητικά», ενισχύοντας την εικόνα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αισθάνονται παγιδευμένες σε ένα φορολογικό περιβάλλον υψηλής πίεσης, που περιορίζει τη δυνατότητά τους να επενδύσουν σε εξοπλισμό, προσωπικό ή νέες αγορές.

Μόλις 12,9% δηλώνει ότι η επίδραση θα είναι ελάχιστη ή ανύπαρκτη, δείχνοντας ότι η αισιοδοξία περιορίζεται σε λίγες επιχειρήσεις που είτε έχουν σταθερό κύκλο εργασιών είτε μπορούν να απορροφήσουν ευκολότερα το επιπλέον κόστος.

Η γενική εικόνα φανερώνει την ανάγκη για φορολογική σταθερότητα και κίνητρα ανάπτυξης, ώστε οι επιχειρήσεις να αισθανθούν ασφαλείς να επενδύσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Εάν δεν υπάρξουν στοχευμένα μέτρα, υπάρχει κίνδυνος η ήδη περιορισμένη κερδοφορία να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο, επιβραδύνοντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Η εμπιστοσύνη προς τον Σύλλογο παραμένει ισχυρή, με 46,2% να θεωρεί ότι προασπίζει τα συμφέροντα του κλάδου. Άλλο ένα 46,2% θα ήθελε περισσότερη δράση, δείχνοντας διάθεση για περαιτέρω ενεργοποίηση και υποστήριξη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η αγορά της Καλαμάτας δείχνει σημάδια ανάκαμψης σε σχέση με το 2024, τόσο στις θερινές εκπτώσεις όσο και στην εκδήλωση της Λευκής Νύχτας. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να πιέζονται από κόστη και αβεβαιότητα, αλλά η αύξηση της τουριστικής σταθερότητας και η μείωση των βαθιών μειώσεων τζίρου είναι ενθαρρυντικές ενδείξεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος καλείται να αξιοποιήσει αυτή τη θετική μεταστροφή, προτείνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις για μείωση κόστους, καλύτερη προβολή της Λευκής Νύχτας και περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας των μελών του.