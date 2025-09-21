“Μάνης Γεύσεις”: Από τη Μεσσηνία, για 6η φορά στη ΔΕΘ

Για 6η φορά συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η μεσσηνιακή εταιρεία “Μάνης Γεύσεις” μεταφέροντας στους χιλιάδες επισκέπτες παραδοσιακές γεύσεις από τη Μεσσηνία.

Τα αδέλφια Δημήτρης και Μάριος Λαλέας με καταγωγή από τα Τσέρια της Δυτικής Μάνης κρατούν ζωντανή την παράδοση με εξειδίκευση σε λαλάγγια και δίπλες, που ξετρελαίνουν τους επισκέπτες όχι μόνο της ΔΕΘ, αλλά και των υπολοίπων εκθέσεων που κάθε χρόνο λαμβάνει μέρος η εταιρεία “Μάνης Γεύσεις” με έδρα την Καλαμάτα.