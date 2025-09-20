Ο Όμιλος Affidea “υιοθετεί” υγειονομικά το Αλεξανδράκειο Ίδρυμα στην Καλαμάτα

Ο Όμιλος Affidea, κορυφαίος πάροχος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, υλοποιεί μια νέα κοινωνική πρωτοβουλία στην Καλαμάτα, την πόλη όπου ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του στη χώρα το 2005. Με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων παρουσίας και στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος Affidea αναλαμβάνει την υγειονομική «υιοθεσία» του Αλεξανδράκειου Ιδρύματος (Πτωχοκομείο – Γηροκομείο).

Η Affidea αγκαλιάζει τη μεγάλη οικογένεια των τροφίμων, συμβάλλοντας ενεργά στο έργο του Ιδρύματος για τη φροντίδα της υγείας τους. Συγκεκριμένα, προσφέρει υψηλής ποιότητας εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, αναλαμβάνοντας την πλήρη υγειονομική κάλυψη των φιλοξενούμενων του Αλεξανδρακείου. Παράλληλα, η εξειδικευμένη νοσηλευτική ομάδα της θα πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις για αιμοληψίες και παρακολούθηση της υγείας των ηλικιωμένων.

Πέρα από την υγειονομική στήριξη, προγραμματίζεται η καθιέρωση ετήσιας πολιτιστικής εκδήλωσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα, υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο σπουδαίο έργο του Ιδρύματος.

Ο Όμιλος Affidea, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Ιεράς Μητρόπολης στη λειτουργία του Αλεξανδρακείου, εκφράζει την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συνεισφέρει στην ενίσχυση του έργου της, παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του για στήριξη των συνανθρώπων μας και ουσιαστική κοινωνική προσφορά με συνέχεια και προοπτική.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας και Πρόεδρος των Αλεξανδρακείων Κληροδοτημάτων κ.κ. Χρυσόστομος, επισήμανε ότι: «Η συμβολή της Affidea αποτελεί πράξη κοινωνικής ευαισθησίας και ουσιαστικής αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία, την υποστήριξη και την αγάπη προς τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, διασφαλίζοντας στην πράξη το τρίπτυχο που πρεσβεύουμε: ποιότητα ζωής – αξιοπρεπής αντιμετώπιση του ανθρώπου – υψηλό επίπεδο υγείας».

Ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος, δήλωσε ότι: «Για εμάς στην Affidea, η Καλαμάτα έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία μας. Με την πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να επιστρέψουμε στην πόλη μέρος από την εμπιστοσύνη με την οποία μας τίμησε όλα αυτά τα χρόνια, ενισχύοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας που ανήκουν στην Τρίτη Ηλικία. Παράλληλα, θέλουμε να θέσουμε τα θεμέλια για νέες πρωτοβουλίες, που θα αγκαλιάσουν κι άλλες κοινότητες στο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Δήμος Καλαμάτας θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Όμιλο Affidea στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης, με στόχο να αποτελέσει θεσμό για την πόλη και πρότυπο συνεργασίας κοινωνίας, εκκλησίας και υγείας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Affidea, που παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε πολίτη.

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.

Η Affidea ανήκει κατά πλειοψηφία στο Groupe Bruxelles Lambert (GBL), κορυφαίο επενδυτή στην Ευρώπη που εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με πάνω από εξήντα χρόνια παρουσίας στο χρηματιστήριο.

