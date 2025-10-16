Στην Καλαμάτα συνεδρίασε η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων: Ζητούμενο η διεκδίκηση στήριξης των μικρών επιχειρήσεων

Η διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων (ΠΟΕΕ) πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Στόχος της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση και ο εντοπισμός των τοπικών ζητημάτων, ώστε μέσα από συνεργασία και συντονισμένες παρεμβάσεις να διαμορφωθεί ένα ισχυρότερο διεκδικητικό πλαίσιο υπέρ των μικρών επιχειρήσεων.

Στις εργασίες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης, ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Κανάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος, οι αντιπρόεδροι Παύλος Κρανιώτης και Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου Γιώργος Καπερώνης, ο πρόεδρος του εμπορικού τμήματος Νίκος Γεωργακίλας και ο αντιπρόεδρος Λυκούργος Καρολεμέας, ο πρόεδρος του τμήματος μεταποίησης και γενικός γραμματέας της ΠΟΕΕ Γιώργος Πετρόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι εμπορικών συλλόγων από Καλαμάτα, Μεσσήνη, Τρίπολη, Μονεμβασιά, Μεγαλόπολη, Ναύπλιο και Κιάτο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα του εμπορικού κόσμου της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Τέθηκαν ζητήματα όπως οι ελλείψεις σε υποδομές, το δημογραφικό πρόβλημα, καθώς και οι καθυστερήσεις στα έργα του αστικού ιστού, που επιδρούν αρνητικά στην εμπορική κίνηση. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη ουσιαστικότερης διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας με τον Εμπορικό Σύλλογο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα περιφερειακά προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία, όπως τονίστηκε, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Η Ομοσπονδία ζήτησε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς. Υπογραμμίστηκε ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας και ανάχωμα στο δημογραφικό πρόβλημα.

Κατά τη συνεδρίαση έγινε και αποτίμηση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2025, με τη διαπίστωση ότι δεν αγγίζουν ουσιαστικά τις μικρές επιχειρήσεις. Συζητήθηκαν προτάσεις για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία, ενώ καθορίστηκε το νέο πλαίσιο διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας για τη μείωση της φορολογίας.

Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τα εργασιακά κρίθηκε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς προστατεύει τους εργαζόμενους και στηρίζει την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων. Παράλληλα, αποφασίστηκε να ενταθεί η πίεση για θεσμοθέτηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τις επιχειρήσεις και ρύθμιση των οφειλών σε μακροχρόνιες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις.

Τέλος, εγκρίθηκε η πρόταση της ΠΟΕΕ για ένταξη στο διεκδικητικό πλαίσιο της διασύνδεσης των τουριστικών πόλεων της Ανατολικής Πελοποννήσου, ως μέτρο ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης.