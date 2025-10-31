eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025 16:24

Χειμερινό ωράριο στα φαρμακεία της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Χειμερινό ωράριο στα φαρμακεία της Μεσσηνίας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Από αύριο Σάββατο 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων στη Μεσσηνία.

Με ανακοίνωση του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας σημειώνει ότι τα φαρμακεία κατά τη χειμερινή περίοδο θα λειτουργούν Δευτέρα - Τετάρτη 8 π.μ. - 2 μ.μ., Τρίτη - Πέμπτη 8 π.μ. - 2 μ.μ. & 5 μ.μ. -8:30 μ.μ. και Παρασκευή 8 π.μ. - 2 μ.μ. & 5:30 μ.μ. -8:30 μ.μ.

Κατηγορία Επιχειρήσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις