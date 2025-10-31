Χειμερινό ωράριο στα φαρμακεία της Μεσσηνίας

Από αύριο Σάββατο 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων στη Μεσσηνία.

Με ανακοίνωση του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας σημειώνει ότι τα φαρμακεία κατά τη χειμερινή περίοδο θα λειτουργούν Δευτέρα - Τετάρτη 8 π.μ. - 2 μ.μ., Τρίτη - Πέμπτη 8 π.μ. - 2 μ.μ. & 5 μ.μ. -8:30 μ.μ. και Παρασκευή 8 π.μ. - 2 μ.μ. & 5:30 μ.μ. -8:30 μ.μ.