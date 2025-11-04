45.571 ενεργές επιχειρήσεις το 2023 στην Πελοπόννησο

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τη δημογραφία των επιχειρήσεων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2023 45.571 ενεργές επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 4,9 % του συνόλου της χώρας.

Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, 3.087 νέες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν στην Πελοπόννησο, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,8 % σε σχέση με το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ενώ 1.400 επιχειρήσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους (ποσοστό 3,1 %).

Παράλληλα, 247 επιχειρήσεις κατατάχθηκαν στην κατηγορία των «υψηλής ανάπτυξης», δηλαδή εκείνων που παρουσίασαν αύξηση άνω του 10 % ετησίως στον αριθμό των μισθωτών την περίοδο 2020–2023. Το ποσοστό αυτό (0,54 % των ενεργών επιχειρήσεων) είναι χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο (0,86 %), γεγονός που υποδηλώνει πιο αργούς ρυθμούς επέκτασης του επιχειρηματικού δυναμικού της Περιφέρειας.

Σε εθνικό επίπεδο, το 2023 καταγράφηκαν 932.549 ενεργές επιχειρήσεις, 78.754 γεννήσεις, 31.628 θάνατοι και 7.995 επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης. Οι περισσότερες δραστηριοποιούνται στην Αττική (39 %), ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία (16 %).

Η σύγκριση των στοιχείων δείχνει ότι η Πελοπόννησος παρουσιάζει ισορροπημένο δείκτη επιχειρηματικής κινητικότητας, με περίπου δύο νέες εγγραφές για κάθε διακοπή λειτουργίας, αλλά χαμηλότερη ένταση δυναμικής ανάπτυξης σε σχέση με τουριστικά ή αστικά κέντρα όπως η Κρήτη ή το Νότιο Αιγαίο.

Η διατήρηση και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, παραμένει κρίσιμο ζητούμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Θ.Λ.

Περιφέρεια Ενεργές Επιχειρήσεις Γεννήσεις Επιχειρήσεων Θάνατοι Επιχειρήσεων Επιχειρήσεις Υψηλής Ανάπτυξης Πλήθος % Πλήθος %1 Πλήθος %2 Πλήθος %3 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 38.354 4,11 2.782 7,25 1.697 4,42 285 0,74 Κεντρικής Μακεδονίας 149.278 16,01 12.786 8,57 6.421 4,30 1.261 0,84 Δυτικής Μακεδονίας 18.911 2,03 1.404 7,42 889 4,70 86 0,45 Ηπείρου 26.369 2,83 1.962 7,44 1.087 4,12 191 0,72 Θεσσαλίας 53.621 5,75 3.933 7,33 1.959 3,65 333 0,62 Στερεάς Ελλάδας 37.838 4,06 2.672 7,06 1.200 3,17 210 0,55 Ιονίων Νησιών 29.547 3,17 2.401 8,13 839 2,84 295 1,00 Δυτικής Ελλάδας 47.429 5,09 3.706 7,81 1.958 4,13 223 0,47 Πελοποννήσου 45.571 4,89 3.087 6,77 1.400 3,07 247 0,54 Αττικής 363.872 39,02 34.340 9,44 10.807 2,97 3.379 0,93 Βορείου Αιγαίου 16.534 1,77 1.069 6,47 x x 81 0,49 Νοτίου Αιγαίου 45.612 4,89 3.923 8,60 x x 646 1,42 Κρήτης 59.613 6,39 4.689 7,87 1.573 2,64 758 1,27 Γενικό Σύνολο 932.549 100,00 78.754 31.628 7.995

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, «Δημογραφία Επιχειρήσεων 2023», πίνακας 6 (31.10.2025)