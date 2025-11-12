Ο ΟΣΔΕΛ ξεκινά μεγάλη πανελλαδική Καμπάνια για την προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων απέναντι στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται αδιάκοπα, με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη ραγδαία, η αξία και η σημασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας φαίνονται να εξασθενούν στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου, των αναγνωστών/-τριών, των επιχειρήσεων, ακόμα και ίδιων των εκπροσώπων θεσμικών φορέων.

Την ίδια στιγμή, η Τεχνητή Νοημοσύνη παρεισφρύει ταχύτατα στην καθημερινότητά μας, προσφέροντας μεν απεριόριστες δυνατότητες, αλλά συνιστώντας η ίδια μια σοβαρή απειλή για κάθε μορφή δημιουργίας και για κάθε δημιουργό, όταν η χρήση της δεν πλαισιώνεται από ένα σαφές και δίκαιο νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου), στο πλαίσιο του πολιτιστικού και κοινωνικού έργου του, υλοποιεί Πανελλαδική Ενημερωτική Καμπάνια Ευαισθητοποίησης και Κινητοποίησης προς όφελος των συμβασιούχων του, με στόχο την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και την ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης θωράκισής της απέναντι στις ανεξέλεγκτες εφαρμογές της ΤΝ.

Το σύνθημά μας είναι σαφές:«Μαζί διεκδικούμε την προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων. Μαζί δίνουμε συνέχεια στη Δημιουργία».

Διότι η προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι η έμπρακτη ενθάρρυνση της ενυπόγραφης συγγραφής, της γνήσιας και ελεύθερης ενημέρωσης, της πρωτότυπης δημιουργίας, του αυθεντικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Είναι η ασπίδα απέναντι στη μαζική και αλόγιστη αναπαραγωγή.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Focus Bari, Νοέμβριος 2024), 9 στους 10 Έλληνες και Ελληνίδες θεωρούν αναγκαίες τις αυστηρές ρυθμίσεις στη χρήση ΤΝ. Η ΤΝ εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η νομοθεσία, όμως, όχι. Και, στην υπόθεση των Πνευματικών Δικαιωμάτων, κρίσιμα ζητήματα ακόμα εκκρεμούν.

Η Καμπάνια εστιάζει σε τέσσερις κατηγορίες δημιουργών:

Συγγραφείς - Εκδότες/-τριες: γιατί καμία ιστορία δεν πρέπει να μένει στη μέση (Περισσότερα διαβάστε εδώ)

Δημοσιογράφους - Εκδότες/-τριες Τύπου: γιατί κανένα άρθρο δεν πρέπει να σταματήσει να γράφεται (Περισσότερα διαβάστε εδώ)

Εικονογράφους - Δημιουργούς εικόνας: γιατί κανένα σκίτσο δεν πρέπει να σταματήσει να σχεδιάζεται (Περισσότερα διαβάστε εδώ)

Ακαδημαϊκούς - Ερευνητές/-τριες: γιατί καμία έρευνα δεν πρέπει να μένει ημιτελής (Περισσότερα διαβάστε εδώ)