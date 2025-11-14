Δράση για καινοτομία στις επιχειρήσεις σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

Στη Μεγαλόπολη και την Τρίπολη θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου τα εργαστήρια συν-δημιουργίας Ark Innovation Bootcamp, που συνδιοργανώνουν ο συνεργατικός χώρος εργασίας Ark Coworking Space και η θερμοκοιτίδα καινοτομίας Ark Incubator.

Στόχος των δράσεων είναι η ανάδειξη των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη και διαχείριση της καινοτομίας, η διερεύνηση συνεργασιών και η ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τα εργαστήρια δίνουν τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να παρουσιάσουν τα ενδιαφέροντά τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να συζητήσουν με επιχειρηματικά σχήματα του Ark Incubator, την ακαδημαϊκή κοινότητα και φορείς υποστήριξης. Η διοργάνωση περιλαμβάνει συνοπτικές παρουσιάσεις, καταγραφή αναγκών καινοτομίας και διερεύνηση πιθανών συνεργασιών ανοικτής καινοτομίας, ενώ θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στους δύο χώρους, με φυσική ή διαδικτυακή συμμετοχή.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει στη δράση speed dating, όπου σε συναντήσεις διάρκειας 15 λεπτών θα ανταλλάξει απόψεις με άλλες εταιρείες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στη συνέντευξη παρουσίασης ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων, σε κλειστό σεμινάριο για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις προγραμματισμένες δράσεις δικτύωσης του Ark Coworking Space και του Ark Incubator.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώσουν για τους θεματικούς τομείς που τους αφορούν και να δηλώσουν συμμετοχή στα στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών ή μέσω των αντίστοιχης online φόρμας.