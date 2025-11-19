ΕΛΣΕΚΕΚ: Αύριο ξεκινά το Ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αύριο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, ξεκινά στο Divani Caravel το Ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Κατάρτισης 2025 του ΕΛΣΕΚΕΚ, με θέμα «Επαγγελματική Κατάρτιση – Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» .

Το συνέδριο παρουσιάζει φέτος ένα ιδιαίτερα πλούσιο και διευρυμένο πρόγραμμα, με δέκα θεματικές συνεδρίες, One-to-One συζητήσεις, καθώς και παρουσιάσεις μελετών και ερευνών που φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της επαγγελματικής κατάρτισης και των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξουν με τον χαιρετισμό τους ο Βασίλειος Μανωλίτσης, πρόεδρος ΕΛΣΕΚΕΚ & πρόεδρος Ομίλου Master, και η Ιωάννα Χορμόβα, διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Στα κεντρικά σημεία του προγράμματος περιλαμβάνεται η Εναρκτήρια Συζήτηση, όπου θα παραστεί και θα απευθύνει παρέμβαση ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης, υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ακολουθούν οι One-to-One συζητήσεις, με θεματικές που αφορούν τον ρόλο των Επιμελητηρίων στη νέα εποχή, την τεχνητή νοημοσύνη και τα ερευνητικά έργα, καθώς και τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την παρουσίαση δύο σημαντικών μελετών: η έρευνα της εταιρείας MARC αποτυπώνει τις προκλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επάρκεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων και τη στάση απέναντι στην κατάρτιση και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η μελέτη της DATA Consultants αναλύει τη δυναμική της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, τις περιφερειακές τάσεις, τη ζήτηση δεξιοτήτων και τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού έως το 2030.

Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή αποτελεί η πρώτη συνεδρία, που συγκεντρώνει κορυφαία στελέχη φορέων τα οποία διαμορφώνουν την εθνική πολιτική κατάρτισης και τον στρατηγικό σχεδιασμό δεξιοτήτων. Πρόκειται για ένα πάνελ με τον μεγαλύτερο συγκεντρωμένο θεσμικό αντίκτυπο, όπου θα συζητηθεί ο ρόλος των επιχειρήσεων ως φορέων διά βίου μάθησης, οι σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και οι προϋποθέσεις σύνδεσης εκπαίδευσης, τεχνολογίας και αγοράς εργασίας.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα εντάσσονται συνεδρίες που εξετάζουν τον ρόλο των πανεπιστημίων στην περιφερειακή ανάπτυξη, τις ψηφιακές δεξιότητες και την καινοτομία, τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, την επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή εποχή, καλές πρακτικές επιχειρήσεων, τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης με τα σύγχρονα μοντέλα μάθησης, τις δεξιότητες νέας γενιάς (NextGen Skills) που συνδέονται με startups και ψηφιακούς νομάδες, καθώς και τις προκλήσεις και ευκαιρίες για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης στην ψηφιακή μετάβαση.

Στο διήμερο θα συμμετάσχουν στελέχη της Πολιτείας, της αγοράς εργασίας, των Επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητικών οργανισμών όπως το ΙΟΒΕ, των ΚΔΒΜ και των φορέων ψηφιακής πολιτικής, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της κατάρτισης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους ομιλητές και το πλήρες πρόγραμμα βρίσκονται στο επίσημο site του φορέα, elsekek.com, όπου θα μεταδοθεί και ζωντανά μέσω livestreaming το συνέδριο.

Ο ΕΛΣΕΚΕΚ καλεί όλα τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τους φορείς της εκπαίδευσης, τους επαγγελματίες, τους ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου και να συμβάλουν στον διάλογο για το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα.