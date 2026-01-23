Θύμα ξυλοδαρμού από κουκουλοφόρους ο εκδότης της εφημερίδας "Μαγνησία" - Καταδικαστική ανακοίνωση από τον ΣΗΠΕ

Θύμα ξυλοδαρμού από δύο κουκουλοφόρους έπεσε ο εκδότης της εφημερίδας "Μαγνησία" Δημήτρης Καρεκλίδης έξω από το σπίτι του στον Βόλο.

Με αφορμή αυτή την εγκληματική ενέργεια ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.), μέλος του οποίου είναι ο Δημήτρης Καρεκλίδης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

"Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο εκδότης της ημερήσιας εφημερίδας «ΜΑΓΝΗΣΙΑ» στον Βόλο, κ. Δημήτρης Καρεκλίδης, μέλος του ΣΗΠΕ, από δύο κουκουλοφόρους δράστες έξω από την οικία του, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο!

Πρόκειται για καθαρά εγκληματική ενέργεια εκφοβισμού και φίμωσης, η οποία στρέφεται ευθέως όχι μόνο κατά ενός ανθρώπου του Τύπου, αλλά κατά της ελευθεροτυπίας, της ανεξάρτητης ενημέρωσης και της δημοκρατίας. Η εφημερίδα «ΜΑΓΝΗΣΙΑ» και ο εκδοτικός όμιλος Καρεκλίδη υπηρετούν επί δεκαετίες την αντικειμενική ενημέρωση και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, γεγονός που καθιστά την επίθεση αυτή ακόμη πιο ανησυχητική.

Ο ΣΗΠΕ απαιτεί από τις αρμόδιες Αρχές την άμεση, πλήρη και εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης, τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία των φυσικών δραστών, καθώς και την αποκάλυψη τυχόν ηθικών αυτουργών που κρύβονται πίσω από αυτή την άνανδρη επίθεση.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι καμία μορφή βίας, απειλής ή τρομοκρατίας δεν πρόκειται να κάμψει τον αγώνα των περιφερειακών εφημερίδων για έγκυρη, ανεξάρτητη και αξιόπιστη ενημέρωση. Όλες οι εφημερίδες–μέλη του ΣΗΠΕ στέκονται στο πλευρό του Δημήτρη Καρεκλίδη και της εφημερίδας «ΜΑΓΝΗΣΙΑ» και θα συνεχίσουν απτόητες να υπηρετούν το δικαίωμα των πολιτών στην αλήθεια και την πληροφόρηση.

Η επίθεση στον Τύπο είναι επίθεση στην ίδια την κοινωνία.

Δεν θα περάσει".