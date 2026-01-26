Messinian Business Routes: Εκδήλωση για την επιχειρηματικότητα

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου και η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Φάος» συνεργάζονται, δημιουργώντας ένα δυναμικό πλαίσιο ανταλλαγής γνώσης μεταξύ της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και επαγγελματιών με διεθνή εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, το workshop με θέμα «Η Μετάβαση μιας ΜμΕ στη Διεθνή Αγορά» το οποίο είχε αναβληθεί, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 6.30 μ.μ., στο House by Phaos. Ομιλητής θα είναι ο Βέλγος επιχειρηματίας Bart Meylemans, με διεθνή εμπειρία στους τομείς της Διοίκησης και των Πωλήσεων (Management & Sales) και ιδρυτής της εταιρείας Ag Ambition. Μέσα από τη δική του επαγγελματική πορεία, από τον εταιρικό κόσμο έως τη δημιουργία και ανάπτυξη διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα αναδείξει στην πράξη τι σημαίνει «χτίζω μια επιχείρηση με διεθνή προσανατολισμό». Κατά τη διάρκεια του workshop θα αναλυθούν βασικές προκλήσεις της διεθνούς επιχειρηματικότητας, όπως η ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών, οι κανονισμοί, η χρηματοδότηση και η διαχείριση διαφορετικών αγορών. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι παράγοντες που σήμερα διευκολύνουν την εξωστρέφεια, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τα ψηφιακά εργαλεία και η διεθνής επικοινωνία. Το workshop απευθύνεται σε επιχειρηματίες, στελέχη, startups και μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν μια πιο ρεαλιστική και στρατηγική εικόνα για την ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι τα αγγλικά και θα υπάρξει ταυτόχρονη μετάφραση. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 27210 94000.