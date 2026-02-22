Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας: Αίτημα για ισότιμη μεταχείριση δανειοληπτών στεγαστικών δανείων

Η ΟΕΒΕΣ επισημαίνει ότι πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Ν. 3869/2010 (νόμο Κατσέλη) προβλέπει ότι το επιτόκιο υπολογίζεται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική ελάφρυνση για περίπου 350.000 δανειολήπτες πανελλαδικά.

Σύμφωνα με την επιστολή, εκτός της ρύθμισης παραμένει μεγάλη κατηγορία επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων που διαθέτουν στεγαστικά δάνεια τα οποία είτε εξυπηρετούνται κανονικά είτε έχουν καταστεί «κόκκινα», χωρίς να έχουν ενταχθεί στον νόμο. Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση, την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, ενώ πολλοί δεν εντάχθηκαν λόγω αυστηρών προϋποθέσεων ή γραφειοκρατικών εμποδίων.

Η ΟΕΒΕΣ ζητά να εξεταστεί νομοθετική πρωτοβουλία ώστε η ίδια ευνοϊκή μεταχείριση να επεκταθεί και σε όσους δεν υπάγονται στον νόμο Κατσέλη, καθώς και να διευκρινιστεί αν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα εφαρμόσουν αντίστοιχο τρόπο υπολογισμού τόκων και σε αυτά τα δάνεια. Παράλληλα θέτει ζήτημα ειδικών ρυθμίσεων για δανειολήπτες από πληγείσες και σεισμόπληκτες περιοχές. Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Γιώργος Καπερώνης και ο γενικός γραμματέας Γεώργιος Παναγόπουλος.