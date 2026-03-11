Η Οινοποιία Ψαρούλη στο Οινόραμα 2026

Η Οινοποιία Ψαρούλη θα συμμετέχει στη φετινή έκθεση Οινόραμα 2026, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις ελληνικού κρασιού, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο επαγγελματίες του χώρου και φίλους του οίνου από όλη τη χώρα.

Λόγω αναστολής λειτουργίας του Ζαππείου από 1η Μαρτίου 2026 για ανακαίνιση, η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται στο Onassis Ready, έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο στην Αθήνα, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες και καταξιωμένες ετικέτες του ελληνικού αμπελώνα.

Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, θα λειτουργεί δωρεάν shuttle bus από και προς το ONASSIS READY, το οποίο θα συνδέει τον εκθεσιακό χώρο με τον σταθμό Μετρό Συγγρού-Φιξ.

Η έκθεση θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, από 13 έως 16 Μαρτίου 2026, με το ακόλουθο ωράριο: Παρασκευή 13 Μαρτίου: 17:00 – 21:00, Σάββατο 14, Κυριακή 15 & Δευτέρα 16 Μαρτίου: 10:00 – 19:00.

Το περίπτερο της Οινοποιίας Ψαρούλη θα βρίσκεται στην ΑΙΘΟΥΣΑ 3 / STAND 147 στο και καλεί τους επισκέπτες να δοκιμάσουν τα κρασιά της σε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις του ελληνικού αμπελώνα.