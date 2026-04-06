Γ. Εγγλέζος: Με φόντο ακρίβεια, αναπλάσεις και στάθμευση - Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πασχαλινή αγορά

Με αφορμή την πασχαλινή περίοδο και το εορταστικό ωράριο που άρχισε χθες Κυριακή, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγγλέζος καταθέτει την εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την κίνηση των ημερών, χωρίς όμως να παραγνωρίζει τις πιέσεις που δέχεται το εμπόριο από την ακρίβεια, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τη μείωση της κατανάλωσης. Παράλληλα, σχολιάζει ζητήματα που απασχολούν συνολικά την πόλη, όπως οι αναπλάσεις και το οξύ πρόβλημα της στάθμευσης, ενώ αναφέρεται και στις βασικές διεκδικήσεις του Συλλόγου σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως επισημαίνει, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να δοκιμάζονται. Μιλώντας στην “Ε”, ανέφερε ότι ο εμπορικός κόσμος προσβλέπει σε μια λίγο καλύτερη περίοδο ενόψει Μεγάλης Εβδομάδας, κρατώντας ωστόσο μικρό καλάθι για την πραγματική ένταση της κίνησης. Όπως επισήμανε, παραδοσιακά όταν το Πάσχα πέφτει νωρίς, όπως συμβαίνει φέτος, και όταν ο καιρός δεν βοηθά, η αγορά συνήθως κινείται πιο υποτονικά. Πρόσθεσε ακόμη ότι η φετινή συγκυρία επιβαρύνεται και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει αναταράξεις στα καύσιμα και συνολικότερα στο κόστος ζωής, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για την κατανάλωση. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε πως ο εμπορικός κόσμος δεν σταματά να αισιοδοξεί ότι θα υπάρξει μια σχετική κινητικότητα, περιμένοντας να φανεί στην πράξη πώς θα κινηθεί ο κόσμος τις ημέρες του Πάσχα. Σημείωσε μάλιστα πως, ενδεχομένως, και τα fuel pass να δώσουν μια μικρή ανάσα στους επισκέπτες, δεδομένου ότι αυτή η περίοδος στηρίζεται κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό και λιγότερο στον εξωτερικό. Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και στην επίδρασή τους στον πληθωρισμό, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου υποστήριξε ότι οι επιπτώσεις έχουν γίνει ήδη αισθητές, κυρίως μέσω της αύξησης στα καύσιμα. Όπως μας είπε, τα καύσιμα δεν επηρεάζουν μόνο την κίνηση των οχημάτων, αλλά αποτελούν βασικό παράγοντα για τη συνολική λειτουργία της οικονομίας, από την παραγωγή μέχρι τις μεταφορές. Επισήμανε ότι όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, ανεβαίνει άμεσα και το κόστος παραγωγής των προϊόντων, όπως και το κόστος μεταφοράς τους, με αποτέλεσμα η πίεση να μεταφέρεται σε ολόκληρη την αγορά. Τόνισε ακόμη ότι πλέον τα περιθώρια απορρόφησης αυτών των αυξήσεων από τις επιχειρήσεις έχουν εξαντληθεί. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ένα κατάστημα δεν μπορεί να απορροφά επ’ αόριστον το αυξημένο κόστος, διότι όταν η λειτουργία του φτάσει στα όρια ή περάσει κάτω από το πραγματικό κόστος, ουσιαστικά οδηγείται σε αδιέξοδο. Σε ό,τι αφορά την πασχαλινή αγορά, ο κ. Εγγλέζος σημείωσε ότι κάθε εποχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και πως το Πάσχα παραμένει σταθερά μια περίοδος που συνδέεται με συγκεκριμένες αγορές, όπως είναι τα δώρα για βαφτιστήρια, τα ρούχα, τα παπούτσια και οι λαμπάδες. Σε αυτούς τους τομείς αναμένεται να υπάρξει κάποια κινητικότητα, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο, διευκρινίζοντας όμως πως το ζητούμενο δεν είναι αν θα υπάρξει κίνηση, αλλά ποιο θα είναι τελικά το ύψος της. Με άλλα λόγια, όπως υπογράμμισε, η αγορά περιμένει μια ώθηση από τις εορταστικές ανάγκες, αλλά κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι αυτή θα μεταφραστεί σε ουσιαστική τόνωση του εμπορίου. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της επισκεψιμότητας, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει παγιωθεί ένα φαινόμενο που αποτυπώνει ξεκάθαρα τα περιορισμένα οικονομικά περιθώρια των νοικοκυριών. Όπως ανέφερε, μπορεί να υπάρχει κόσμος στην πόλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αντίστοιχη κατανάλωση. Ο κ. Εγγλέζος τόνισε πως ο επισκέπτης δίνει πλέον προτεραιότητα στη διαμονή και στη διατροφή του, με αποτέλεσμα το εμπόριο να ακολουθεί σε δεύτερο χρόνο και με πολύ πιο περιορισμένες αγορές. “Βλέπουμε κόσμο, αλλά δεν βλέπουμε ιδιαίτερες καταναλώσεις, έχοντας περιοριστεί σημαντικά” σχολίασε.

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κλήθηκε να σχολιάσει και ζητήματα που αφορούν συνολικά τη λειτουργία της πόλης, με πρώτο αυτό των αναπλάσεων. Όπως επισήμανε, ο Σύλλογος δεν είναι αρνητικός απέναντι σε καμία ανάπλαση, αρκεί οι παρεμβάσεις να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τρόπο που να συμβαδίζει με τη λειτουργία του εμπορίου και να μην επιβαρύνει υπέρμετρα τις επιχειρήσεις. Μιλώντας ειδικότερα για την Αναγνωσταρά όπου αναμένεται η ανάπλασή της, τη χαρακτήρισε έναν πολύπαθο δρόμο, ο οποίος εδώ και χρόνια θα έπρεπε να έχει ήδη αναβαθμιστεί. Τόνισε ότι πρόκειται για μια παραδοσιακή εμπορική οδό, με έντονο τοπικό χαρακτήρα, η οποία κάποτε έσφυζε από ζωή και εμπορική δραστηριότητα, ενώ σήμερα εμφανίζει εικόνα υποβάθμισης. Υπογράμμισε δε, ότι είναι σαφώς επιθυμητό να γίνει η ανάπλαση, ώστε η περιοχή να ξαναβρεί την πνοή και τη δυναμική που είχε στο παρελθόν. Παράλληλα όμως, ξεκαθάρισε ότι εκείνο που έχει κρίσιμη σημασία είναι ο χρόνος και ο τρόπος υλοποίησης του έργου. Όπως μας ανέφερε, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να ξεκινήσει ένα έργο, αλλά να ολοκληρωθεί χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις και χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στις επιχειρήσεις που ήδη καταγράφουν απώλειες στον τζίρο τους. Επισήμανε μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες επιχειρήσεις να επιβαρυνθούν τόσο ώστε να οδηγηθούν ακόμη και στο κλείσιμο. Ως προς το διαχρονικό πρόβλημα της στάθμευσης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου δήλωσε πως δεν αφορά πλέον μόνο το κέντρο της πόλης ή συγκεκριμένους δρόμους, αλλά έχει επεκταθεί και σε περιφερειακές περιοχές. “Ο Σύλλογος έχει επανειλημμένα επισημάνει το πρόβλημα σε όλες τις δημοτικές αρχές, διαπιστώνοντας εδώ και χρόνια ότι η κατάσταση αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται” τόνισε, σχολιάζοντας πως παρότι έχουν γίνει ορισμένες μικρές παρεμβάσεις, αυτές δεν επαρκούν για να δώσουν ουσιαστική λύση. Αντίθετα, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει ακόμη κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο που να δείχνει ότι το πρόβλημα μπορεί να αποκλιμακωθεί άμεσα. Όπως ανέφερε, στο κέντρο της πόλης η κατάσταση είναι πλέον κορεσμένη και το πρόβλημα της στάθμευσης είναι καθημερινό, με άμεσες συνέπειες τόσο για την εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και για την εμπορική κίνηση. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να σκύψουν με σοβαρότητα πάνω στο ζήτημα και να προχωρήσουν σε άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αναφερόμενος στις διεκδικήσεις του Εμπορικού Συλλόγου, ο κ. Εγγλέζος υπογράμμισε ότι το εμπόριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπος με νέα προβλήματα και προκλήσεις. Όπως μας είπε, οι δυσκολίες αφορούν τόσο τη λειτουργία των ίδιων των καταστημάτων όσο και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, με τον πληθωρισμό, το ενεργειακό κόστος και τα γενικότερα λειτουργικά έξοδα να ασκούν ολοένα μεγαλύτερη πίεση. Επισήμανε ότι ο Σύλλογος βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με την Ομοσπονδία και τα συνδικαλιστικά όργανα δευτέρου και τρίτου βαθμού, καθώς πολλά από τα προβλήματα είναι κοινά σε ολόκληρο τον νομό. Υπογράμμισε πως οι παρεμβάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία είναι σταθερές, με στόχο να υπάρξουν μέτρα που θα διευκολύνουν ουσιαστικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και θα ανακόψουν, στον βαθμό του δυνατού, τη νέα επιβάρυνση που προκαλεί η ακρίβεια. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την αποτελεσματικότητα των λύσεων που δίνονται μέχρι σήμερα, τονίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκείς. Στάθηκε χαρακτηριστικά στην αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, επισημαίνοντας ότι ο εμπορικός κόσμος είναι θετικός σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς ενισχύεται ο εργαζόμενος και ένα μέρος αυτής της ενίσχυσης επιστρέφει στην αγορά. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι το ύψος της αύξησης δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα επιφέρει και αύξηση στο μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό, όπως τόνισε, ο Σύλλογος ζητά τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και αντοχή. Μεταξύ των πάγιων αιτημάτων του Συλλόγου, ο κ. Εγγλέζος ανέφερε την κατάργηση του τεκμαρτού υπολογισμού της φορολόγησης για το στεγασμένο εμπόριο, καθώς και τη διευθέτηση του ζητήματος του ακατάσχετου λογαριασμού, που εξακολουθεί να βρίσκεται διαχρονικά ψηλά στις διεκδικήσεις του εμπορικού κόσμου. Αναφέρθηκε ακόμη στο θέμα του IRIS, σημειώνοντας ότι ενώ είχε καλλιεργηθεί η εικόνα πως θα λειτουργεί χωρίς χρέωση, στην πράξη αυτό δεν ισχύει. Όπως επισήμανε, τα προβλήματα εμφανίζονται συνεχώς και ο Εμπορικός Σύλλογος θα συνεχίσει να τα αναδεικνύει και να τα διεκδικεί με συνέπεια. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι τα αιτήματα αυτά δεν αφορούν μεμονωμένα έναν Σύλλογο, αλλά εκφράζουν συνολικά τους εμπορικούς φορείς της περιοχής, οι οποίοι κινούνται με κοινή γραμμή και ομοψυχία.