Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας: Εως 30 Απριλίου οι αιτήσεις για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού

Την καταληκτική προθεσμία έως τις 30 Απριλίου 2026 για την υποβολή αιτήσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, καλώντας τα μέλη του και τις όμορες επιχειρήσεις να κινηθούν άμεσα ώστε να κατοχυρώσουν το δικαίωμα τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων ή ομπρελών για τη φετινή σεζόν.

Παράλληλα ο σύλλογος προαναγγέλλει ενημερωτική ημερίδα, ενώ ζητεί νομοθετική παρέμβαση για ένα ενιαίο και δίκαιο πλαίσιο χρεώσεων.

Στην ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας αναφέρει ότι ο νέος νόμος 5092/2024 επιφέρει ριζικές αλλαγές στη διαχείριση του παραλιακού μετώπου και ενημερώνει τις όμορες επιχειρήσεις της εστίασης, τα ξενοδοχεία και τα ναυταθλητικά σωματεία για τις άμεσες υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνονται, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου έπειτα από παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη προθεσμία είναι καταλυτική για τις όμορες επιχειρήσεις και σημειώνει πως οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν εγκαίρως, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο.

Αναφερόμενος στις φετινές αλλαγές, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας επισημαίνει ότι η διαδικασία περνά πλέον σε πλήρως ψηφιακή μορφή, ενώ η τήρηση των αποστάσεων και του εμβαδού θα ελέγχεται με δορυφορικά μέσα και μέσω της εφαρμογής “MyCoast”. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρει ότι οι τιμές έχουν αναπροσαρμοστεί με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες και τη λήξη των παλαιών ευνοϊκών ρυθμίσεων, με συνέπεια να αυξάνεται το οικονομικό βάρος για τις επιχειρήσεις.

Ο σύλλογος εκτιμά ότι η φετινή σεζόν ξεκινά υπό το βάρος μιας δυσβάσταχτης οικονομικής αναπροσαρμογής. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η κατάργηση των συντελεστών εξομάλυνσης και η σύνδεση των χρεώσεων με τις νέες αντικειμενικές αξίες μετατρέπουν τη χρήση του αιγιαλού σε δυσανάλογο κόστος για πολλές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας θέτει ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού, επισημαίνοντας ότι η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους δήμους και την Κτηματική Υπηρεσία δημιουργεί επιχειρήσεις «δύο ταχυτήτων», με εντελώς διαφορετικές οικονομικές επιβαρύνσεις για την ίδια χρήση. Σύμφωνα με τη θέση που διατυπώνεται, δεν μπορεί επιχειρήσεις στην ίδια περιοχή να πληρώνουν διαφορετικά ποσά ανάλογα με το αν ο χώρος χαρακτηρίζεται κοινόχρηστος ή αιγιαλός.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο σύλλογος καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς, τους βουλευτές του νομού και το Επιμελητήριο να επιληφθούν άμεσα του θέματος. Ζητεί νομοθετική παρέμβαση για ένα δίκαιο και ενιαίο πλαίσιο χρεώσεων και προσθέτει ότι, αν δεν είναι δυνατό να γίνουν αλλαγές μέσα στην τρέχουσα σεζόν, θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση της Πολιτείας ώστε οι φετινές υπέρμετρες επιβαρύνσεις να αφαιρεθούν αναδρομικά ή να συμψηφιστούν με τις χρεώσεις του επόμενου έτους.

Κλείνοντας, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας τονίζει ότι η βιωσιμότητα της εστίασης και του τουρισμού δεν μπορεί να στηριχθεί σε οριζόντιες αυξήσεις, αλλά σε ρεαλιστικές τιμές που επιτρέπουν στον επαγγελματία να εργαστεί με αξιοπρέπεια και ισονομία. Το δελτίο Τύπου υπογράφεται εκ μέρους του προέδρου Ιωάννη Κολοβού και του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.