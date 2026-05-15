Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: Ζητεί από βουλευτές έμπρακτη στήριξη για Νοσοκομείο

Να στηρίξουν έμπρακτα τη διοικητική αποσύνδεση και αυτονόμηση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, ζητεί ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας από τους βουλευτές του νομού.

Ζητεί την ενεργή παρέμβασή τους προς τον Υπουργό Υγείας και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, προκειμένου να εξεταστεί με τη δέουσα σοβαρότητα η προοπτική διοικητικής αποσύνδεσης και αυτονομίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, συνοδευόμενη φυσικά από τις απαραίτητες ενέργειες στελέχωσης, αναβάθμισης και ενίσχυσης των υπηρεσιών του.

Αναλυτικά στην επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου προς τους βουλευτές που κοινοποιείτε και στο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου τονίζεται:

«Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας καλέσουμε να στηρίξετε έμπρακτα, με κοινή και ξεκάθαρη στάση απέναντι στο Υπουργείο Υγείας, το αίτημα για τη διοικητική αποσύνδεση, αυτονόμηση και ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, κατά το πρότυπο αντίστοιχων πρωτοβουλιών που, σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις και ανακοινώσεις, δρομολογούνται για το Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας αποτελεί μία νευραλγική δημόσια δομή υγείας για τη δυτική και νότια Μεσσηνία, εξυπηρετώντας παράλληλα σημαντικό μέρος της νότιας Ηλείας αλλά και περιοχών του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, η μεγάλη γεωγραφική έκταση ευθύνης, καθώς και οι αποστάσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός διοικητικά αυτόνομου και λειτουργικά ισχυρού νοσοκομείου στην περιοχή μας.

Πιστεύουμε πως ζητήματα δημόσιας υγείας, ασφάλειας και αξιοπρεπούς πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με κομματικά ή άλλα κριτήρια. Αντίθετα, απαιτούν κοινή στάση, συνεννόηση και ουσιαστική διεκδίκηση από το σύνολο των εκπροσώπων του νομού.

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε την ενεργή παρέμβασή σας προς τον Υπουργό Υγείας και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, προκειμένου να εξεταστεί με τη δέουσα σοβαρότητα η προοπτική διοικητικής αποσύνδεσης και αυτονομίας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, συνοδευόμενη φυσικά από τις απαραίτητες ενέργειες στελέχωσης, αναβάθμισης και ενίσχυσης των υπηρεσιών του.

Η ισότιμη αντιμετώπιση των περιοχών της περιφέρειας και η ουσιαστική στήριξη των δημόσιων δομών υγείας αποτελούν βασική προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης και παραμονής των ανθρώπων στον τόπο τους».

Κ.Μπ.