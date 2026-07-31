Επετειακή γενική συνέλευση στα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της συμπληρώνει φέτος η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Μεσσηνίας και σηματοδοτεί την επέτειο με επετειακή τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, η φετινή επέτειος αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς συμπληρώνεται ένας αιώνας συνεχούς παρουσίας και δράσης στο πλευρό των επαγγελματιών του νομού. Η ημερομηνία της συνέλευσης επιλέχθηκε για τον ιδιαίτερο συμβολισμό της, καθώς συνδέεται με την πρώτη ιστορική συνάντηση των μελών της Ομοσπονδίας στις 2 Αυγούστου 1926, μία εβδομάδα πριν από τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

Στην επετειακή γενική συνέλευση πρόκειται να παρουσιαστεί προς έγκριση το νέο επετειακό λογότυπο της Ομοσπονδίας, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων, καθώς και οι συνεργασίες με φορείς της περιοχής και το συνολικό πλάνο των εορταστικών δράσεων.

Ο πρόεδρος Γιώργος Καπερώνης και το διοικητικό συμβούλιο καλούν τους αντιπροσώπους των σωματείων-μελών να συμμετάσχουν στη συνέλευση, τονίζοντας ότι η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας εισέρχεται στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας της με στόχο να τιμήσει την παρακαταθήκη των ιδρυτών της και να χαράξει τον σχεδιασμό των επόμενων ετών.