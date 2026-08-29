Ο Γιώργος Εγγλέζος στην "Ε" για την επόμενη μέρα του λιανεμπορίου - Η αγορά της Καλαμάτας σε μια περίοδο προκλήσεων

Οι δυσκολίες του λιανεμπορίου, η περιορισμένη ρευστότητα των νοικοκυριών, οι διεκδικήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η σημερινή Λευκή Νύχτα, η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων και το διαχρονικό πρόβλημα της στάθμευσης στο κέντρο της Καλαμάτας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας «Ο Ερμής», Γιώργο Εγγλέζο.

Με τη Λευκή Νύχτα να φέρνει στο προσκήνιο την εμπορική κίνηση στο κέντρο της πόλης, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πίσω από την αυξημένη παρουσία κόσμου στους δρόμους παραμένει ένα βασικό ερώτημα για τους επαγγελματίες: κατά πόσο η επισκεψιμότητα μεταφράζεται τελικά σε πραγματική κατανάλωση.

Ο Γιώργος Εγγλέζος περιγράφει στην “Ε” μια αγορά που εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες, αλλά δεν βλέπει αυτή την αυξημένη κίνηση να αποτυπώνεται στον ίδιο βαθμό στον τζίρο των καταστημάτων. Όπως επισήμανε, πρόκειται για μια εικόνα που δεν αφορά μόνο την Καλαμάτα, αλλά καταγράφεται φέτος σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας.

Κατά τον ίδιο, το 2026 είναι μια δύσκολη χρονιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Παρότι ο κόσμος εξακολουθεί να έχει ανάγκη να βγει, να ταξιδέψει και να ξεφύγει από την καθημερινότητά του, οι οικονομικές του δυνατότητες είναι πλέον περισσότερο περιορισμένες.

Έτσι, όπως εξήγησε, ο επισκέπτης καλείται πρώτα να καλύψει τη μετακίνηση και τη διαμονή του, στη συνέχεια τη διατροφή του και μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα προχωρά σε περισσότερες αγορές από τα εμπορικά καταστήματα.

Ο κ. Εγγλέζος αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή αστάθεια και στις πολεμικές συγκρούσεις, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις τους στο ενεργειακό κόστος επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, ακόμη και όταν υπάρχει μια μικρή ενίσχυση του εισοδήματος, αυτή συχνά εξανεμίζεται από τις αυξημένες δαπάνες, πριν προλάβει να περάσει στην κατανάλωση και στην αγορά. «Παλιότερα ακουγόταν πως το εισόδημα έφτανε για 20 μέρες. Τώρα έχουμε φτάσει στις 15, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το χρονικό διάστημα που μπορεί κάποιος να αντεπεξέλθει» τόνισε.

Στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση έρχεται να προστεθεί και η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς πολλές οικογένειες καλούνται να διαθέσουν ένα επιπλέον ποσό για σχολικά είδη, φροντιστήρια και άλλες υποχρεώσεις των παιδιών.

Ένα μέρος αυτών των χρημάτων, όπως σημείωσε, επιστρέφει βεβαίως στην αγορά, όμως κατευθύνεται σε συγκεκριμένους κλάδους και δεν δημιουργεί συνολική εμπορική κίνηση.

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αναφερόμενος στον ρόλο του Εμπορικού Συλλόγου, ο Γιώργος Εγγλέζος υπογράμμισε ότι βασικό μέλημα ενός συνδικαλιστικού φορέα δεν είναι μόνο η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων, αλλά πρωτίστως η διασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Όπως τόνισε, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ως βασική αποστολή να υπερασπίζεται τα αιτήματα των επαγγελματιών και να διεκδικεί λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Αυτή την περίοδο, το ενδιαφέρον του Συλλόγου είναι στραμμένο κυρίως στις διεκδικήσεις ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τα αιτήματα, όπως ανέφερε, συγκεντρώνονται και προωθούνται μέσω των αρμόδιων συνδικαλιστικών φορέων προς την κυβέρνηση, με την προσδοκία να υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπέρ της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ των ζητημάτων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η τεκμαρτή φορολόγηση, οι 120 δόσεις, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους και γενικότερα μέτρα που θα μπορούσαν να προσφέρουν ουσιαστική ανάσα στις επιχειρήσεις.

Ο κ. Εγγλέζος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν δει να ικανοποιούνται βασικά αιτήματά τους, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο πλέον είναι η ουσιαστική στήριξη της βιωσιμότητάς τους.

«Η διασκέδαση έπεται. Πρέπει πρώτα να είμαστε ανοιχτοί για να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν είμαστε κλειστοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Η συζήτηση πέρασε και στη σημερινή Λευκή Νύχτα, έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί στην Καλαμάτα και κάθε χρόνο προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών στο εμπορικό κέντρο.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου παραδέχθηκε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το πώς θα μπορούσε η διοργάνωση να ανανεωθεί και να ξεφύγει από ένα μοντέλο που επαναλαμβάνεται.

Όπως ανέφερε, έχει γίνει προσπάθεια να βρεθούν διαφορετικές ιδέες, όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, ενώ αντίστοιχος προβληματισμός καταγράφεται και σε άλλες πόλεις, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κυπαρισσία όπου φέτος δεν πραγματοποίησε αντίστοιχη διοργάνωση.

Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι ο θεσμός παρουσιάζει σημάδια κόπωσης σε ορισμένες περιοχές δεν σημαίνει ότι η Λευκή Νύχτα δεν είναι μια καλή διοργάνωση.

Το βασικό πρόβλημα, όπως εξήγησε, βρίσκεται αλλού: ο κόσμος μπορεί να κατεβεί στο κέντρο, να περπατήσει, να διασκεδάσει και να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι έχει και την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει αγορές.

«Αυτό που λείπει από τον κόσμο είναι τα χρήματα για να μπουν μέσα στα καταστήματα», ανέφερε, συνδέοντας και πάλι την εικόνα της αγοράς με τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο κ. Εγγλέζος αναφέρθηκε και στη σημασία της συμμετοχής των ίδιων των επαγγελματιών στη Λευκή Νύχτα.

Όπως σημείωσε, η προηγούμενη διοργάνωση δημιούργησε σε γενικές γραμμές ένα θετικό κλίμα, το οποίο ενισχύθηκε και από καταστηματάρχες που επέλεξαν να βγάλουν μουσική ή να πραγματοποιήσουν μικρές δράσεις έξω από τις επιχειρήσεις τους.

Κατά τον ίδιο, τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, καθώς προσθέτουν ζωή στην πόλη και δημιουργούν επιπλέον λόγους για τον επισκέπτη να σταματήσει σε ένα κατάστημα.

Ο Σύλλογος, όπως ανέφερε, ενθαρρύνει τους επαγγελματίες, στον βαθμό που μπορούν, να συμμετέχουν ενεργά και να κάνουν το καλύτερο δυνατό για τους καταναλωτές.

Στόχος είναι η αυξημένη κίνηση που δημιουργεί η Λευκή Νύχτα να μη μείνει μόνο στους δρόμους, αλλά να περάσει και στο εσωτερικό των καταστημάτων, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ενισχύσουν τον τζίρο τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Θετική χαρακτήρισε ο Γιώργος Εγγλέζος και την τάση των τελευταίων ετών να ξεκινά νωρίτερα η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων.

Η τοποθέτηση του εορταστικού στολισμού νωρίτερα, οι δράσεις και γενικότερα η δημιουργία χριστουγεννιάτικου κλίματος στην πόλη μπορούν, όπως υποστήριξε, να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την αγορά.

«Είναι θέμα ψυχολογίας», τόνισε, εξηγώντας ότι όταν ο κόσμος βρίσκεται σε καλύτερη διάθεση, είναι πιο πιθανό να βγει, να περπατήσει, να ψωνίσει και να διασκεδάσει.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο παράδειγμα χωρών της Δυτικής Ευρώπης, όπου το χριστουγεννιάτικο κλίμα ξεκινά πολύ νωρίτερα, ακόμη και από τις αρχές Νοεμβρίου.

Κατά τον ίδιο, η διεύρυνση της εορταστικής περιόδου μπορεί να δημιουργήσει μια διαφορετική διάθεση στην πόλη και να λειτουργήσει θετικά, ειδικά σε εποχές κατά τις οποίες τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες.

ΤΟ PARKING ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

Ιδιαίτερα έντονος ήταν ο προβληματισμός του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου για το ζήτημα της στάθμευσης στο κέντρο της Καλαμάτας έπειτα από σχετική ερώτηση της “Ε”.

Όπως ανέφερε, το parking είναι από τα πρώτα θέματα που θέτει ο Σύλλογος στις συναντήσεις του με τους αρμόδιους φορείς και αποτελεί ένα πρόβλημα που δεν εμφανίστηκε σήμερα, αλλά έχει δημιουργηθεί σταδιακά εδώ και χρόνια.

Η ανάπτυξη της πόλης, η αύξηση των οχημάτων και της επισκεψιμότητας, χωρίς παράλληλη δημιουργία επαρκών νέων θέσεων στάθμευσης, είχαν ως φυσικό αποτέλεσμα να οδηγηθεί η Καλαμάτα στη σημερινή κατάσταση.

Ο κ. Εγγλέζος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και όχι μόνο η Καλαμάτα, ωστόσο υπογράμμισε ότι το πρόβλημα πλέον απαιτεί άμεσες λύσεις.

Όπως είπε, διαχρονικά θα έπρεπε να έχει υπάρξει μεγαλύτερη πρόβλεψη για τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετούνται οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες του κέντρου.

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τον Δήμο και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης σε ορισμένα σημεία, ο ίδιος θεωρεί ότι οι υπάρχουσες θέσεις δεν επαρκούν.

Οι αναπλάσεις και οι αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο, όπως επεσήμανε, έχουν κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για μια συνολική αντιμετώπιση.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν και χρειάζονται λύσεις άμεσες. Χθες, όχι σήμερα, γιατί δεν πάει άλλο», τόνισε χαρακτηριστικά.