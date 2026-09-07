Διαβεβαίωση Πιερρακάκη για καθιέρωση ενιαίας τιμής στις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις του Δημοσίου εντός του έτους!

Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, πραγματοποίησαν το Σάββατο μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και άλλα μέλη του Συνδέσμου, με αντικείμενο την καθιέρωση ενιαίας τιμής για τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις του Δημοσίου στον Περιφερειακό Τύπο.

Κατά τη συνάντηση, στο περιθώριο της 90ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, ο υπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους του Συνδέσμου ότι το αίτημα για ενιαία τιμή 5 ευρώ ανά πόντο (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα υλοποιηθεί εντός του έτους.

Η καθιέρωση ενιαίας τιμής αποτελεί πάγια διεκδίκηση του ΣΗΠΕ και αποσκοπεί στην άρση μιας χρόνιας στρέβλωσης. Όπως έχει επισημάνει ο Σύνδεσμος, το καθεστώς πολλαπλών τιμών προκαλεί σύγχυση, διαφορετικές ερμηνείες, καθυστερήσεις στις πληρωμές και περιττή γραφειοκρατία, ενώ οι τιμές παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες επί σχεδόν δύο δεκαετίες, παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας των περιφερειακών εφημερίδων.

Η πρόταση του ΣΗΠΕ προβλέπει την εφαρμογή ενιαίας τιμής σε όλες τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον Περιφερειακό Τύπο, ανεξάρτητα από τον υπόχρεο καταβολής της σχετικής δαπάνης.

Πρόκειται για παρέμβαση που μπορεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να ενισχύσει τη διαφάνεια και να συμβάλει στη βιωσιμότητα των περιφερειακών εφημερίδων, με εξαιρετικά περιορισμένη δημοσιονομική επιβάρυνση.

Ο ΣΗΠΕ υποδέχεται θετικά τη διαβεβαίωση του υπουργού και αναμένει τη σύντομη ολοκλήρωση της σχετικής ρύθμισης. Η υλοποίησή της θα αποτελέσει ουσιαστικό βήμα για τη στήριξη της περιφερειακής ενημέρωσης και την αναγνώριση του ρόλου των περιφερειακών εφημερίδων στη διαφάνεια, στον δημόσιο έλεγχο και στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών.