ALYSIS AI: Η startup με μεσσηνιακές ρίζες που επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη

Η εταιρεία, η οποία τον Μάιο του 2026 αποφάσισε να στρέψει την κατεύθυνσή της στην τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα στους AI agents (έξυπνα συστήματα που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες), έχει ήδη ξεπεράσει τους 10 χιλ. εγγεγραμμένους χρήστες, ενώ το πρώτο της εξειδικευμένο προϊόν, το Alysis Code, εστιάζει στον προγραμματισμό και στην αυτοματοποίηση σύνθετων ψηφιακών εργασιών.

Πίσω από την ALYSIS AI βρίσκονται οι Απόλλων-Φοίβος Μπακής, Ανδρέας Κλημεντίδης, Παναγιώτης Περδίκης και Yulu Ding. Δύο από τους τέσσερις συνιδρυτές, ο Απόλλων-Φοίβος Μπακής και ο Ανδρέας Κλημεντίδης, κατάγονται από την Καλαμάτα, ενώ ο Παναγιώτης Περδίκης έχει καταγωγή από τον Ασωπό Λακωνίας, δίνοντας στην ομάδα ισχυρούς δεσμούς με την Πελοπόννησο.

Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να αποκτά διεθνή παρουσία, ενώ πρόσφατα εξασφάλισε από τη Xiaomi δωρεάν πρόσβαση στο API του μοντέλου MiMo, προκειμένου να το αξιοποιήσει και να το αξιολογήσει στο πλαίσιο της ανάπτυξης των συστημάτων της. Παράλληλα, η δραστηριότητα της ALYSIS AI και των ανθρώπων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικότερα στο Χ, έχει συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον και χιλιάδες προβολές.

Σημαντική είναι και η υποστήριξη που έχει το εγχείρημα από επενδυτές με καταγωγή από τη Μεσσηνία, σε μια προσπάθεια που εξαρχής έχει διεθνή προσανατολισμό.

Στο πλαίσιο αυτό ο Απόλλων-Φοίβος Μπακής μίλησε στην «Ε» για την πορεία που οδήγησε στη δημιουργία της ALYSIS AI, τη μετάβαση από το generative στο agentic AI, το μέλλον των AI agents και το πώς αυτοί μπορούν να αλλάξουν την καθημερινή εργασία. Αναφέρεται ακόμη στο πώς μια ελληνική startup μπορεί να κινηθεί σε μια αγορά όπου δραστηριοποιούνται τεχνολογικοί κολοσσοί, αλλά και στις προοπτικές που μπορούν να δημιουργηθούν για την Καλαμάτα και την ελληνική περιφέρεια στον χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς ξεκίνησε η ALYSIS AI; Ποια ανάγκη ή ποιο κενό στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης σας έκανε να αποφασίσετε ότι αξίζει να δημιουργήσετε τη δική σας startup;

Η ALYSIS AI δεν ξεκίνησε εξαρχής ακριβώς με τη μορφή που έχει σήμερα. Τον Μάιο του 2026 αποφασίσαμε να αλλάξουμε κατεύθυνση και να επικεντρωθούμε στην τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα στους AI agents, γιατί θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια ένα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφιακών εργασιών θα εκτελείται με τη βοήθειά τους. Αυτό που είδαμε είναι ότι ένας πραγματικά χρήσιμος agent δεν θα πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από ένα συγκεκριμένο μοντέλο ή έναν πάροχο. Τα μοντέλα εξελίσσονται πολύ γρήγορα και διαφορετικά μοντέλα μπορούν να είναι καλύτερα σε διαφορετικές εργασίες. Θέλουμε λοιπόν τα συστήματά μας να μπορούν να αξιοποιούν κάθε φορά την κατάλληλη τεχνολογία. Το πρώτο προϊόν αυτής της κατεύθυνσης είναι το Alysis Code, με κύρια ειδίκευση στον προγραμματισμό, δίνοντας έμφαση τόσο στη μέγιστη δυνατή απόδοση όσο και στην απλότητα χρήσης.

Η ALYSIS AI έχει ως στόχο να κάνει τους AI agents περισσότερο προσιτούς και εύχρηστους. Για έναν άνθρωπο που δεν έχει τεχνικό υπόβαθρο, τι είναι στην πράξη ένας AI agent και πόσο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε τα επόμενα χρόνια;

Ένας AI agent μπορεί να περιγραφεί απλά: αντί να πρέπει ο ίδιος να γνωρίζει ποια εφαρμογή να ανοίξει και ποια βήματα να ακολουθήσει, θα μπορεί να περιγράφει το αποτέλεσμα που θέλει και ο agent να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Πιστεύουμε ότι σταδιακά ο agent θα λειτουργεί σαν ένας ορχηστρωτής, αναθέτοντας επιμέρους εργασίες σε άλλους εξειδικευμένους agents, είτε για ενέργειες σε έναν υπολογιστή είτε, μακροπρόθεσμα, στον φυσικό κόσμο μέσω ρομποτικών συστημάτων. Η φιλοδοξία μας είναι οι agents της ALYSIS να μπορούν σταδιακά να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ψηφιακή διεργασία μπορεί σήμερα να πραγματοποιήσει ένας άνθρωπος μέσω υπολογιστή. Ο χρήστης θα χρειάζεται όλο και λιγότερο να γνωρίζει τα επιμέρους βήματα και περισσότερο να περιγράφει απλώς τον στόχο που θέλει να πετύχει.

Ένα από τα βασικά προϊόντα σας είναι το Alysis Code, που ξεκίνησε ως Sylliptor (συνεργάτης). Τι μπορεί να κάνει σήμερα και τι το διαφοροποιεί από άλλα AI εργαλεία προγραμματισμού που υπάρχουν ήδη στην αγορά;

Το Alysis Code είναι το πρώτο μας εξειδικευμένο AI agent και ξεκίνησε αρχικά ως Sylliptor. Η βασική του δουλειά είναι ο προγραμματισμός. Με απλά λόγια, αντί ένας προγραμματιστής να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να του προτείνει μερικές γραμμές κώδικα, μπορεί να της περιγράψει τι θέλει να πετύχει και το Alysis Code να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας: να κατανοήσει το υπάρχον έργο, να σχεδιάσει τι χρειάζεται να γίνει, να πραγματοποιήσει αλλαγές και να ελέγξει το αποτέλεσμα. Σήμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω γραμμής εντολών και μέσα από περιβάλλον ανάπτυξης, ενώ δοκιμάζουμε σε beta και τη δική μας εφαρμογή.

Ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας είναι ότι δεν εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς παρόχους και μοντέλα, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Πώς μπορεί μια ελληνική startup να διεκδικήσει θέση σε έναν χώρο όπου επενδύουν δισεκατομμύρια εταιρείες όπως η OpenAI, η Google, η Anthropic και άλλοι παγκόσμιοι κολοσσοί; Πού πιστεύετε ότι μπορεί να βρίσκεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εταιρείας όπως η ALYSIS AI;

Στην πραγματικότητα, δεν θεωρούμε ότι ανταγωνιζόμαστε άμεσα εταιρείες όπως η OpenAI, η Google ή η Anthropic. Αυτές οι εταιρείες επενδύουν τεράστια κεφάλαια για να δημιουργούν όλο και ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς θέλουμε να αξιοποιούμε αυτή την εξέλιξη. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα βρίσκεται στο ότι δεν βασιζόμαστε αποκλειστικά σε μία από αυτές τις εταιρείες ή σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Στόχος μας είναι να μπορούμε να συνδυάζουμε διαφορετικά μοντέλα και παρόχους και να χρησιμοποιούμε κάθε φορά εκείνον που αποδίδει καλύτερα σε μια συγκεκριμένη εργασία. Με αυτή την έννοια, δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το επόμενο τεράστιο μοντέλο. Θέλουμε να χτίζουμε πάνω στις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και να τις μετατρέπουμε σε εργαλεία που μπορούν πραγματικά να εκτελούν χρήσιμες εργασίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Μιλάμε πλέον συνεχώς για generative AI και agentic AI. Θεωρείτε ότι περνάμε από την εποχή όπου “ρωτάμε” την τεχνητή νοημοσύνη στην εποχή όπου της αναθέτουμε να εκτελεί αυτόνομα ολόκληρες εργασίες; Και τι θα σημαίνει αυτή η αλλαγή για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους;

Θεωρώ ότι αυτή η μετάβαση έχει ήδη αρχίσει. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως για να μας δίνει απαντήσεις ή να μας βοηθά σε επιμέρους εργασίες. Το επόμενο βήμα είναι να της αναθέτουμε έναν ολόκληρο στόχο και να μπορεί να οργανώνει και να εκτελεί τα απαραίτητα βήματα για να τον ολοκληρώσει. Για τις επιχειρήσεις αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πολλές επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες θα μπορούν να αυτοματοποιηθούν, επιτρέποντας στους ανθρώπους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε πιο δημιουργικές και ουσιαστικές δραστηριότητες. Πιστεύω ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ίδια η καθημερινή εργασία θα γίνει πιο ευχάριστη. Παράλληλα, αρκετές σημερινές δουλειές θα αλλάξουν ή θα περιοριστούν, όμως θεωρώ ότι θα δημιουργηθούν και πολλές νέες, μαζί με νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόσφατα η ALYSIS AI ανακοίνωσε συνεργασία με τη Xiaomi γύρω από το μοντέλο MiMo. Τι σημαίνει μια τέτοια συνεργασία για μια νέα ελληνική εταιρεία και πόσο σημαντικές είναι αυτού του είδους οι διεθνείς συνεργασίες για την ανάπτυξή σας;

Για μια νέα εταιρεία όπως η ALYSIS AI, αυτού του είδους η υποστήριξη είναι πολύ σημαντική. Η Xiaomi μάς παρείχε δωρεάν πρόσβαση στο API του μοντέλου MiMo ως startup, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε και να το αξιολογήσουμε στην πράξη χωρίς το αντίστοιχο κόστος χρήσης. Για εμάς αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο οικονομικά, αλλά και τεχνολογικά. Η φιλοσοφία της ALYSIS AI είναι να μη βασίζεται αποκλειστικά σε ένα μοντέλο ή έναν πάροχο, αλλά να μπορεί να αξιοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες ανάλογα με το ποια αποδίδει καλύτερα σε κάθε περίπτωση. Παράλληλα, θεωρούμε πολύ σημαντικό για μια ελληνική startup να αποκτά από νωρίς επαφή με εταιρείες και τεχνολογίες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το AI είναι από τη φύση του μια διεθνής αγορά και θεωρούμε ότι πρέπει από την αρχή να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε διεθνώς.

Έχετε καταγωγή από τη Μεσσηνία. Πόσο σας έχει επηρεάσει αυτή η σχέση με τον τόπο και πιστεύετε ότι μια πόλη όπως η Καλαμάτα μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει έδρα ή σημείο εκκίνησης για περισσότερες επιχειρήσεις τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης;

Η σχέση μας με την Καλαμάτα είναι προσωπική, καθώς εγώ και ένας ακόμη από τους co-founders, ο Ανδρέας Κλημεντίδης, καταγόμαστε από εκεί. Θα θέλαμε πραγματικά να δούμε τον τόπο μας να έχει παρουσία στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και, όσο μπορούμε, να συμβάλουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι σήμερα η τεχνολογία δίνει σε μια πόλη όπως η Καλαμάτα πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι στο παρελθόν. Μια εταιρεία τεχνολογίας δεν χρειάζεται απαραίτητα να βρίσκεται σε ένα μεγάλο διεθνές κέντρο για να δημιουργήσει προϊόντα που απευθύνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να αναπτυχθεί όμως ένα πραγματικό οικοσύστημα χρειάζονται άνθρωποι με τεχνικές γνώσεις, εκπαίδευση, σύνδεση με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και περισσότερες ομάδες που θα επιλέξουν να δημιουργήσουν από την περιφέρεια. Θα θέλαμε, καθώς εξελίσσεται η ALYSIS AI, να βοηθήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση.

Πού θέλετε εσείς να βρίσκεται η ALYSIS AI μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια;

Σε πέντε χρόνια θα θέλαμε η ALYSIS AI να έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με ένα ευρύτερο οικοσύστημα AI agents, που δεν θα περιορίζεται μόνο στον προγραμματισμό. Το Alysis Code είναι για εμάς το πρώτο βήμα. Μακροπρόθεσμα θέλουμε να δημιουργήσουμε agents που θα μπορούν να αναλαμβάνουν ολοκληρωμένες ψηφιακές εργασίες: ο χρήστης να περιγράφει αυτό που θέλει να πετύχει και το σύστημα να οργανώνει τα απαραίτητα βήματα, να χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία και εξειδικευμένους agents και να φτάνει μέχρι την ολοκλήρωση του στόχου. Θέλουμε επίσης να παραμείνουμε ανεξάρτητοι από ένα συγκεκριμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Τα μοντέλα θα συνεχίσουν να εξελίσσονται πολύ γρήγορα και πιστεύουμε ότι μεγάλη αξία θα βρίσκεται στο πώς συνδυάζεις αυτή τη νοημοσύνη και τη μετατρέπεις σε πραγματική εργασία. Ιδανικά, ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να σκέφτεται ποιο μοντέλο θα χρησιμοποιήσει· θα περιγράφει απλώς τι θέλει να πετύχει.