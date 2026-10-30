Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στην Κόρινθο

Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 20 λειτουργεί πλέον το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Κόρινθο, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του φυσικού δικτύου καταστημάτων ΔΕΗ, συνεχίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών του σε έναν σύγχρονο και αναβαθμισμένο χώρο.

Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Κόρινθο διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό, ενώ παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση και διευρυμένο ωράριο, έχοντας τις ανάγκες και την εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο.

Συνολικά, ο μετασχηματισμός του δικτύου καταστημάτων ΔΕΗ προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς σε όλη τη χώρα, με περισσότερα από 100 νέα και πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών. Ο αρχιτεκτονικός και λειτουργικός σχεδιασμός τους βασίζεται σε ανοιχτούς, σύγχρονους χώρους, που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση και αναβαθμίζουν την εμπειρία επίσκεψης.

Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή

Το καθημερινό διευρυμένο ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ ισχύει Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 20:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται, επίσης, μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

• Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης,

• Τη ζώνη εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας,

• Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προγράμματα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

Στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Κόρινθο είναι διαθέσιμη η TechLiving Zone, το σημείο που για πρώτη φορά ενέργεια και τεχνολογία συναντώνται σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας για το σπίτι και την επιχείρηση. Μέσα από την TechLiving Zone, επαναπροσδιορίζεται η εμπειρία εξυπηρέτησης, με λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της.

Στην TechLiving Zone, οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας και τεχνολογίας, οργανωμένων σε έξι διακριτές κατηγορίες με χρωματική σήμανση για εύκολη και άμεση πλοήγηση: ενεργειακές λύσεις, connectivity, smart living, iExperience, laptop και περιφερειακά και entertainment.

Η ΔΕΗ έχει εισάγει την TechLiving Zone στα περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης πανελλαδικά, επεκτείνοντας τον ρόλο του φυσικού καταστήματος πέρα από την ενέργεια, ενσωματώνοντας προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες και διαμορφώνοντας ένα νέο μοντέλο one-stop shop για τον πελάτη.

Υπηρεσίες και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας και συνδεσιμότητας

Στο νέο κατάστημα στην Κόρινθο, όπως και σε όλα τα νέα ανακαινισμένα καταστήματα ΔΕΗ, πελάτες και επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις και τα προϊόντα ενέργειας και συνδεσιμότητας που παρέχει η ΔΕΗ και να επιλέξουν αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Το ΔΕΗ Fiber είναι σταθερό ίντερνετ 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) και διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet only προγράμματα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επαγγελματία. Παρέχει πρόσβαση σε εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία συνδεσιμότητας. Με τιμές που ξεκινούν από 17,90 ευρώ/μήνα, αξιοποιεί το υπερσύγχρονο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο FTTH δίκτυο στην Ελλάδα –το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ Fibergrid– αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εμπειρία σύνδεσης στο internet.